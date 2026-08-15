David Popovici spune că mereu a crezut că e mai bun decât toţi ceilalţi

David Popovici. FOTO: Agerpres

David Popovici a câştigat pentru a treia oară consecutiv medaliile de aur la Campionatul European la probele de 100 m liber şi 200 m liber.

David Popovici este primul sportiv care reuşeşte această performanţă. Într-un interviu acordat în emisiunea "La Cină", David Popovici spune că s-a considerat mereu mai bun decât competitorii săi, chiar de la vârste mici.

"Poate o să sune arogant, dar întotdeauna am crezut asta despre mine. A fost un fel de duel, un fel de putere, o forță care m-a tot împins și m-a dus înainte să refuz ideea că cineva poate să fie mai bun decât mine. Nu e tocmai sănătos, dar probabil ca părinte, nu sunt părinte, nu știu, dar ca părinte nu vrei neapărat să-ți vezi copilul fiind atât de competitiv. Acum nu aveam crize de plâns în momentul în care pierdeam ceva la înot, dar cu siguranță nu-mi convenea", a declarat David Popovici.

David Popovici a spus, după cursa de 200 m liber de vineri, că a controlat cursa cap-coadă

"Aş fi vrut să merg la 43 de secunde, eram foarte aproape, dar nu pot să las asta să-mi ia din bucuria că mi-am apărat titlurile şi la 100, şi la 200 m. De trei ori am făcut dubla şi sunt foarte bucuros. Tocmai de aia, pentru că sunt singurul din istorie care a reuşit asta, sunt foarte fericit", a afirmat Popovici.

Înotătorul român a explicat că a avut permanent controlul asupra cursei şi nu a simţit că vreun adversar s-ar fi aflat în faţa sa.

"Am controlat această cursă cap-coadă. Nu cred că a fost vreun moment în care să fie cineva în faţa mea. Este vorba despre control şi păstrarea calmului la final", a spus campionul european.

Popovici a vorbit şi despre perioada de pauză care urmează după încheierea competiţiei, precizând că va avea, în sfârşit, mai mult timp pentru familie şi pentru oamenii dragi.

"Ştiu că sună banal, dar în sfârşit o să am şi eu o cină cu oamenii mei şi familia mea, unde nu o să mă grăbesc să mă culc pentru antrenamentul de dimineaţă, pentru prima oară în sezonul ăsta. Vor urma multe luni de petrecut cu oamenii dragi, de relaxare, de culcat un pic mai târziu. Din nou, poate o chestie banală, dar asta este lumea noastră", a afirmat el.

Sportivul român a precizat că intenţionează să se bucure de timpul liber şi să revină în sezonul următor într-o formă cât mai bună.

"O să mă plimb mult cu motorul, o să mă plimb cu maşina şi o să am grijă de căpuţul meu, ca să vin mai sănătos şi mai puternic în sezonul următor", a spus David Popovici.

Campionul român a ajuns, după succesul de la Paris, la şase titluri europene, iar el speră să-şi mărească palmaresul la următoarea ediţie a competiţiei.

"Da, acum sunt sextuplu campion european. Dar cum ar suna 'de opt ori', octuplu, dacă ăsta este cuvântul? Înseamnă că să sperăm că în doi ani voi fi octuplu campion european. De la competiţia asta, aurul de la sută a fost mult mai dificil, aşa că a însemnat foarte mult pentru mine", a încheiat Popovici.

Înotătorul român David Popovici, campion olimpic, mondial şi european, a cucerit medalia de aur în proba de 200 de metri liber la Campionatele Europene de nataţie de la Paris, vineri seara, cu timpul de 1 min 44 sec 15/100.

Popovici a fost urmat în clasamentul final de lituanianul Tomas Navikonis, în 1 min 44 sec 55/100, şi de britanicul James Guy, 1 min 44 sec 87/100.

Popovici a câştigat la Europenele de la Paris şi aurul la 100 metri liber (record al competiţiei - 46 sec 56/100).

David Popovici devine primul înotător care realizează dubla 100 - 200 m liber la trei ediţii consecutive ale Campionatelor Europene, Roma 2022, Belgrad 2024 şi Paris 2026.

Popovici se calificase în finală cu primul timp din semifinale, 1 min 44 sec 56/100, după ce în serii a înotat în 1 min 46 sec 06/100 (al patrulea timp).