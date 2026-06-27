Cum se menține Mitică Dragomir în formă la 80 de ani și câți bani cheltuiește lunar

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Mitică Dragomir a spus cum își menține energia și forma fizică în fiecare zi. De asemenea, acesta a oferit detalii despre cheltuielile sale lunare și obiceiurile care îl ajută să se simtă bine la 80 de ani.

Mitică Dragomir a fost prezent în studioul România TV, unde a vorbit despre stilul său de viață și despre cheltuielile personale și a explicat că are un regim simplu, nu consumă alcool în exces și mănâncă mâncarea pe care o gătește soția sa. De asemenea, acesta a spus că ia de mai mulți ani un medicament recomandat pentru menținerea elasticității vaselor de sânge.

„Eu nu cheltuiesc nici 3.000 de lei pe lună. Nu beau, nu mai mănânc. Mănânc cât un porumbel. Am avut și 30 de bucătari angajați la mine, unul nu a gătit pentru mine. O am pe nevasta mea care gătește. Am aproape 60 de ani de căsătorie.

Cheltuiesc foarte puțin. Nu sunt bolnav să dau pe medicamente, nu beau.

Mi-a dat profesorul Tatu un medicament, de 25 de ani, fără să fiu bolnav vreodată de ceva. Mi-a zis: „Ia asta pentru elasticitatea vaselor”. Asta iau în fiecare seară, la ora 1:00, când mă culc. În rest, mănânc tot ce e posibil și imposibil, făcut de nevasta mea, inclusiv dulciuri. Am mâncat astăzi o cratiță de înghețată cu căpșuni”, a spus Mitică Dragomir.

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„La prânz beau 30 de grame de pălincă”

Mitică Dragomir a declarat că obișnuiește să consume zilnic o cantitate mică de alcool și a explicat că acest obicei nu i-a afectat starea de sănătate.

„La prânz beau 30 de grame de pălincă, indiferent ce se întâmplă sau pe unde sunt. Dacă nu, beau 30 de grame de vodcă.

Toți specialiștii spun că alcoolul te tâmpește. Uite, am 80 de ani și nu sunt tâmpit, nu arăt nici foarte rău, cu toate că la 80 de ani ar trebui mai nașparliu, așa.

Cei cu care mă întâlnesc nu cred că am 80 de ani. Sunt vioi, merg 4.000-5.000 de metri, chiar 10.000 de metri pe zi”, a spus Mitică Dragomir.

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„Unii mă înjură, dar eu am plecat din sărăcie”

Mitică Dragomir a povestit că a trecut prin sărăcie și perioade dificile.

„Unii mă înjură, dar eu am plecat din sărăcie. Nici nu vă închipuiți din ce sărăcie am plecat și prin ce sărăcie am trecut în primii ani. Mâncam cu nevasta mea, seara, o Eugenia. O bucată îi dădeam ei și o bucată o luam eu. Asta era mâncarea mea de seară. Și cât am tras...”, a spus Mitică Dragomir la România TV.

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