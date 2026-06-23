Cristiano Ronaldo se răzbună după egalul cu Congo. A reușit dubla în Portugalia - Uzbekistan

Cristiano Ronaldo, prezent la Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Superstarul Cristiano Ronaldo a reușit o dublă în victoria categorică a Portugaliei, 5-0 cu Uzbekistan, pe stadionul din Houston, bifând primele sale goluri la Cupa Mondială 2026, într-un meci în care „lusitanii” au controlat clar jocul de la un capăt la altul.

Superstarul portughez a reușit dubla în meciul Portugalia - Uzbekistan, scor 5-0, marți seară, pe stadionul din Houston, SUA.

„Revanșă” pentru Ronaldo după valul de critici

Reușita jucătorului în vârstă de 41 de ani vine după un val de critici care l-au vizat după remiza Portugaliei cu Republica Democrată Congo, scor 1-1, în meciul de debut al lusitanilor la Cupa Mondială 2026.

Ronaldo a deschis tabela în minutul 6 al partidei, după ce Joao Cancelo i-a oferit o pasă decisivă. El a sărbătorit prima reușită la CM 2026 alături de colegii săi - atât cei din teren, cât și cei de pe bancă.

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Jucătorul legitimat la Al-Nassr a înscris 33 de minute mai târziu, după ce a primit un assist de la Bruno Fernandes. Al doilea gol pentru Portugalia a fost marcat de Nuno Mendes în minutul 17. Uzbecii au redus diferența în minutul 24, însă golul lui Azizjon Ganiev a fost anulat după consultarea VAR, din cauza unui fault comis în atac.

Uzbekistan, autogol în meciul cu Portugalia

Jucătorii Uzbekistanului au avut încă un ghinion - de această dată în cea de-a doua repriză-, când jucătorul Abduvakhid Nematov a înscris în propria poartă, în minutul 60.

Încercările portughezilor de a schimba tabela au continuat în meci, Rafael Leao fiind cel care a dus scorul la 5-0 în minutul 88, partidă care marchează prima victorie a Portugaliei la Cupa Mondială 2026 și primele reușite ale lui Cristiano Ronaldo, aflat la cea de-a șasea - și ultima - competiție de acest gen din cariera sa.

După această reușită, atacantul portughez a devenit primul jucător din istorie care a marcat la şase ediţii ale turneului final al Cupei Mondiale. El este, de asemenea, al doilea cel mai vârstnic marcator din istoria Cupei Mondiale (41 ani şi 138 zile).

Pentru Portugalia urmează derby-ul grupei, cu Columbia (28 iunie), în timp ce aventura Uzbekistanului se va încheia în aceeaşi zi cu RD Congo.

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