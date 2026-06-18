Cristiano Ronaldo, sub tirul presei portugheze după primul meci de la CM 2026: "Este el însuşi o problemă"

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Presa portugheză l-a criticat dur joi pe Cristiano Ronaldo, la o zi după ce evoluţia "jalnică" a Portugaliei contra RD Congo (1-1) de la Cupa Mondială.

La o zi după ce prestația Portugaliei contra RD Congo (1-1) a fost considerată "jalnică" în primul meci al acestei selecționatei lusitane la Cupa Mondială 2026 presa portugheză l-a criticat dur joi pe fotbalistul vedetă al echipei naţionale, Cristiano Ronaldo: "Este el însuşi o problemă", relatează AFP.

"Cristiano Ronaldo pare strivit de presiune. În această etapă, este el însuşi o problemă"

"Cristiano Ronaldo pare strivit de presiune (...) În această etapă, este el însuşi o problemă (...) Dar Portugalia se îndreaptă spre prăpastie din cauza refuzului său încăpăţânat de a vedea ceea ce este evident", subliniază editorialistul ziarului A Bola, Luis Mateus.

De asemenea, remarcând lipsa de eficienţă a cvintuplului câştigător al Balonului de Aur, la vârsta de 41 de ani (229 de selecţii, 143 de goluri), A Bola precizează că "CR7 a jucat 90 de minute şi a ratat două goluri într-un mod neobişnuit".

Portugalia "rămâne ostatică a încrederii sale în Ronaldo"

"Rezultat slab, prestaţie oribilă", titrează cotidianul Publico. Portugalia "rămâne ostatică a încrederii sale în Ronaldo, dar încrederea nu este suficientă - şi cu atât mai puţin în actualul Ronaldo", scrie ziarul.

Un alt jurnalist de la A Bola, Alexandre Costa, critică jocul "lent şi previzibil" al Portugaliei şi conchide că "este greu de înţeles cum o echipă cu atâta calitate individuală reuşeşte să producă atât de puţin".

În paginile ziarului Record, directorul său, Bernardo Ribeiro, afirmă că, după această prestaţie "jalnică", "Portugalia va trebui să joace mult mai bine".

"Remiza împotriva RD Congo nu este un rezultat tragic, dar prestaţia a dezumflat balonul de optimism" cu care echipa naţională ajunsese în Statele Unite, rezumă jurnalistul Sergio Krithinas.