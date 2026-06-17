CM 2026. Portugalia - Congo. Ultimul Campionat Mondial pentru Cristiano Ronaldo / RD Congo a egalat

Foto: Agerpres

Portugalia o infruntă pe RD Congo în primul său meci de la Campionatul Mondial 2026. Poate fi ultimul Mondial pentru Cristiano Ronaldo.

Min 57: BARĂ RD CONGO. Bakambu a fost aproape de gol!

Min 45+5: GOOOOOOOOOOL CONGO. Yoan Wissa egalează cu o lovitură de cap superbă.

Min 45: S-au dat 4 minute de prelungiri. Portugalia a dominat clar prima repriză. Raportul posesiei a fost de 81% la 19% în favoarea portughezilor.

Min 31: Aaron Wan-Bissaka (DR Congo) trimite o pasă de calitate în interiorul careului. Însă, defensiva adversă interceptează mingea şi o respinge departe.

Min 11: Yoane Wissa (DR Congo) rămâne liber într-o poziţie promiţătoare după ce a primit o centrare la marginea careului, dar şutul său se duce pe lângă bară.

Min 6: GOOOOOOOOOOOOOOOL PORTUGALIA. Joao Neves a deschis scorul!

Min 3: Nuno Mendes (Portugalia) trimite o diagonală în careu, dar mingea este respinsă.

Min 1: A început meciul

Echipele de start pentru meciul dintre selecţionatele Portugaliei şi RD Congo, care are loc miercuri (20:00, ora României), pe Houston Stadium, în Grupa K a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic şi Canada:

Portugalia: 1. Diogo Costa - 20. Joao Cancelo, 4. Tomas Araujo, 13. Renato Veiga, 25. Nuno Mendes - 15. Joao Neves, 23. Vitinha - 10. Bernardo Silva, 8. Bruno Fernandes, 18. Pedro Neto - 7. Cristiano Ronaldo (căpitan). Selecţioner: Roberto Martinez.

Rezerve: 12. Jose Sa, 22. Rui Silva - 2. Nelson Semedo, 3. Ruben Dias, 5. Diogo Dalot, 14. Goncalo Inacio, 24. Samu Costa, 6. Matheus Nunes, 21. Ruben Neves, 9. Goncalo Ramos, 11. Joao Felix, 16. Francisco Trincao, 17. Rafael Leao, 19. Goncalo Guedes, 26. Francisco Conceicao.

RD Congo: 1. Lionel Mpasi - 2. Aaron Wan Bissaka, 22. Chancel Mbemba (căpitan), 4. Axel Tuanzebe, 3. Steve Kapuadi, 26. Arthur Masuaku - 8. Samuel Moutoussamy, 6. Ngalayel Mukau, 25. Edo Kayembe - 17. Cedric Bakambu, 20. Yoane Wissa. Selecţioner: Sebastien Desabre.

Rezerve: 16. Timothy Fayulu, 21. Matthieu Epolo - 5. Dylan Batubinsika, 12. Joris Kayembe, 24. Gedeon Kalulu, 7. Nathanael Mbuku, 10. Theo Bongonda, 14. Noah Sadiki, 15. Aaron Tshibola, 18. Charles Pickel, 9. Brian Cipenga, 11. Gael Kakuta, 13. Meschack Elia, 19. Fiston Mayele, 23. Simon Banza.

Arbitru: Abulrahman Al Jassim; arbitri asistenţi: Taleb Marri, Saoud Almaqaleh (toţi din Qatar); al patrulea oficial: Abongile Tom (Africa de Sud); arbitru asistent de rezervă: Zakhele Thusi Granville Siwela (Africa de Sud)

Arbitru video: Khamis Al Marri (Qatar); arbitri asistenţi video: Juan Soto (Venezuela), Hernan Mastrangelo (Argentina)