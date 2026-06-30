FOTO - Drama care a îndoliat fotbalul mondial: Familia lui Lucas Trejo a murit în urma cutremurului din Venezuela

Sursa foto: Agerpres / Cutremur Venezuela

Familia fotbalistului argentinian Lucas Trejo a fost găsită moartă, sub dărămăturile unui bloc, după zile de căutări în urma cutremurului devastator din Venezuela.

Familia fotbalistului argentinian Lucas Trejo a fost găsită fără viață, sub dărâmăturile unui bloc prăbușit în urma cutremurului devastator din Venezuela. După mai multe zile de căutări și speranțe că cei dispăruți vor fi găsiți în viață, clubul la care evoluează jucătorul a confirmat oficial tragica veste, scrie focus.de.

Soția lui, Yanina Trejo, și cei doi copii, găsiți morți sub dărămături

În decurs de 72 de ore, echipele de salvare au căutat neîncetat printre dărâmături familia fotbalistului Lucas Trejo, în vârstă de 38 de ani. Din păcate, deznodământul a fost unul tragic. Soția sa, Yanina Trejo, și cei doi copii ai lor, Aarón și Ainhoa Trejo, au fost găsiți morți, după cutremurul devastator care a lovit Venezuela.

Cei trei au fost găsiți morți sub ruinele clădirii în care locuiau, în Playa Grande, una dintre cele mai afectate zone. Operațiunea de salvare a fost pe durata a peste 72 de ore și a fost făcută în condiții foarte dificile. Corpurile au fost găsite de o echipă de salvatori veniți din El Salvador.

FOTO

Argentine soccer player Lucas Trejo lost his wife and two young children in the powerful twin earthquakes that struck Venezuela last week. https://t.co/ON7rxfzoQP — NBC News (@NBCNews) June 30, 2026

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Clădirea Cumanagotto, unde locuia familia, s-a prăbușit total în urma cutremurului puternic. Clubul său de fotbal a făcut public vestea tristă. „Familia extinsă a Sport Marítimo de La Guaira își exprimă cele mai sincere condoleanțe pentru moartea persoanelor dragi, care a avut loc pe 24 iunie în timpul cutremurului care a zguduit întreaga țară. Lucas, nu ești singur. Familia ta din Marítimo La Guaira este alături de tine”