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Nicolae Ungureanu, legenda Craiovei Maxima, a murit la 69 de ani. „Era supărat”

Iulia Horovei Autor: Iulia Horovei
Data publicării: 28 Aug 2026
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universitatea craiova nicolae ungureanu
Nicolae Ungureanu a murit. Sursa foto: Universitatea Craiova, Facebook

Nicolae Ungureanu, fostul mare fotbalist al Universității Craiova și unul dintre componenții legendarei Craiova Maxima, a murit vineri dimineață, la vârsta de 69 de ani.

Fostul mare fotbalist al Universităţii Craiova, Nicolae Ungureanu, a murit, vineri dimineaţă, la vârsta de 69 de ani, transmite gruparea alb-albastră pe pagina de Facebook.

„Veste tristă în această dimineaţă: ne-a părăsit Nicolae Ungureanu, fotbalistul de legendă al Craiovei Maxima. Un nume care va rămâne pentru totdeauna în istoria alb-albastră. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, au scris reprezentanții clubului pe pagina oficială.

O carieră de un deceniu la Universitatea Craiova

Născut pe 11 octombrie 1956, „Nae” Ungureanu a evoluat 10 ani pentru „campioana unei mari iubiri”, cu care a câștigat două titluri de campion național și trei cupe ale României. El a fost convocat de 57 de ori la echipa națională pentru care a înscris un gol.

Nicolae Ungureanu a ajuns la Universitatea Craiova în 1977. Acesta a evoluat în toate partidele din sezoanele 1979-1980 şi 1980-1981. Trei Cupe ale României a obţinut în toţi anii petrecuţi la Ştiinţa.

În cariera sa, fundașul a mai evoluat pentru formaţiile Electroputere Craiova, Steaua Bucureşti, Rapid Bucureşti şi Pandurii Târgu Jiu.

„Nae” Ungureanu, găsit mort în cameră. Urmărise meciul Craiovei din Europa League

„Nae” Ungureanu a fost găsit decedat în cameră, în această dimineață, de bunul său prieten Nicolae Negrilă, alături de care se afla la Sadu, unde au urmărit, joi seară, meciul Aratat-Armenia - Universitatea Craiova, scor 1-0. Oltenii au pierdut dramatic în manşa secundă a play-off-ului Europa League, astfel că vor continua să evolueze în Conference League.

Sunt terminat, tată. L-am găsit mort în casă la Mohora. Suntem la Sadu. Am văzut meciul împreună, eu cu Nae. S-a enervat rău și a zis să mergem acasă. Nu avea nimic, doar era supărat pe rezultat. Am ajuns acasă și ne-am dus să ne culcăm în camere separate. De dimineață am auzit câinii lui Narcis cum fugeau agitați prin camera lui Nae. M-am dus acolo și l-am găsit gheață.

M-am speriat și l-am chemat pe Narcis. Nae era deja mort. Acum sunt aici medicii legiști. Am apucat să o sun și să îi spun doar Laurei, fetei lui. Pe soția lui Nae nu o sun că îmi e frică să nu i se întâmple ceva. Plâng, bă, tată. A murit Nae”, a declarat Negrilă, potrivit prosport.ro.

În semn de omagiu, toate partidele etapei a șaptea din Superliga României vor fi precedate de un moment de reculegere, potrivit Ligii Profesioniste de Fotbal.

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