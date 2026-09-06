Gianni Infantino vrea un nou mandat la șefia FIFA, în ciuda faptului că i se cere demisia

Președintele FIFA, Gianni Infantino. Sursa foto: Agerpres

Gianni Infantino a anunțat că va candida pentru un nou mandat la conducerea FIFA, în ciuda presiunilor tot mai mari pentru demisia sa.

Actualul președinte al FIFA, Gianni Infantino, în vârstă de 56 de ani, va candida pentru un nou mandat la șefia forululi mondial de fotbal, după ce a mai fost realies în 2019 și 2023, a informează publicația franceză L'Equipe, preluată de Agerpres.

„Preşedintele FIFA a anunţat, în aprilie, că va candida din nou în 2027. Desigur, nimic nu s-a schimbat. Domnul Infantino va candida din nou”, a anunțat un purtător de cuvânt al FIFA.

Ceilalţi candidaţi au termen până la 18 noiembrie pentru a-şi anunţa candidatura.

Votul va avea loc în cadrul Congresului FIFA din Maroc, în martie 2027

Sâmbătă, în timpul unei vizite în Polonia cu ocazia deschiderii Cupei Mondiale feminine Under-20, acesta a evitat întrebările privind viitorul său.

„Va exista un moment şi un loc potrivit pentru a discuta despre asta. Nu este astăzi, nu este aici”, a declarat el înainte de a pleca, în ciuda mai multor întrebări suplimentare pe această temă. În ultimele săptămâni, Infantino a primit sprijin din partea unor federaţii, deşi s-a confruntat şi cu solicitări de a demisiona.

Votul va avea loc în cadrul Congresului FIFA din Maroc, în martie 2027. Candidaţii care doresc să intre în competiţie împotriva lui Infantino trebuie să îşi anunţe candidatura până la data de 18 noiembrie.

Infantino este supus unei presiuni tot mai mari din cauza încercării sale, ulterior abandonate, de a crea o noua companie care să gestioneze drepturile comerciale pentru toate competiţiile FIFA, inclusiv Cupele Mondiale, din care 21% din acţiuni urmau să fie vândute unei companii de investiţii private.

Fifa Forward Enterprise (FFE) a fost abandonată după criticile venite din partea mai multor confederaţii, în frunte cu UEFA, care a ameninţat iniţial cu boicotarea tuturor competiţiilor FIFA, conform Agerpres.

Infantino, sub presiune după scandalul FIFA: Nu are nicio intenție să demisioneze

Fostul preşedinte al comisiei de etică a FIFA, Hans-Joachim Eckert, se aşteaptă la o formă de rezistenţă continuă din partea preşedintelui forului mondial al fotbalului, Gianni Infantino, pe fondul crizei sale de conducere, scrie DPA.

Infantino a fost atacat după ce a dezvăluit luna trecută planurile în valoare de miliarde de dolari pentru a vinde drepturile comerciale ale Cupei Mondiale către investitori privaţi.

După proteste majore, inclusiv ameninţarea din partea UEFA de a boicota Cupa Mondială, şeful FIFA a retras propunerea.

Alte federaţii naţionale şi confederaţii au respins de asemenea planurile respective, iar preşedintele federaţiei iordaniene de fotbal, prinţul Ali Bin Al Hussein, a spus marţi că cei din federaţia iordaniană au fost şantajaţi atunci când reponsabili din FIFA le-au transmis că vor primii banii datoraţi doar dacă îl vor vota pe Infantino la alegerile de anul viitor.

În ciuda presiunii imense, Infantino nu are nicio intenţie să demisioneze.

În timp ce Europa îi întoarce spatele, Africa îl susține pe Gianni Infantino la șefia FIFA

În timp ce mai multe confederații și-au pierdut încrederea în Gianni Infantino, liderii fotbalului african îi transmit un mesaj de susținere.

Principalii responsabili ai fotbalului african au transmis mesaje de susţinere pentru preşedintele FIFA, Gianni Infantino, care caută susţinere la cei 54 de membri de pe continent pentru a-şi păstra funcţia din fruntea forului mondial al fotbalului, relatează Reuters.

Cinci dintre cei mai influenţi lideri ai fotbalului african au dat declaraţii în care-şi exprimă sprijinul pentru Infantino, felicitând totodată decizia acestuia de a renunţa la planul controversat de a vinde participaţii către investitori privaţi într-o companie dedicată Cupei Mondiale.

CAF şi-a păstrat poziţia, oferindu-i lui Infantino speranţa că poate conta pe sprijinul său

În timp ce Asia, Europa şi CONCACAF, care reprezintă interesele Americii de Nord şi Centrale şi zonei Caraibelor, au spus în cursul lunii august că şi-au pierdut încrederea în conducerea lui Infantino, CAF şi-a păstrat poziţia, oferindu-i lui Infantino speranţa că poate conta pe sprijinul său prin numărul mare de membri în perspectiva alegerilor din luna martie a anului viitor pentru preşedinţia FIFA.

Membrii principali ai Comitetului Executiv au anunţat că îl susţin pe Infantino, inclusiv vicepreşedintele CAF, marocanul Fouzi Lekjaa, şi colegii din Consiliul FIFA - Hany Abo Rida (Egipt), Hamidou Djibrilla (Nigeria) şi Ahmed Yhaya (Mauritania).

O altă declaraţie de susţinere a fost emisă de Veron Mosengo-Omba, ales recent preşedinte al federaţiei de fotbal din RD Congo şi fost secretar general al CAF, care a studiat în Elveţia alături de Infantino.

Statele africane l-au ajutat pe Infantino să fie ales în 2016 după promisiunile acestuia de a dubla sumele acordate federaţiilor membre pentru programe de dezvoltare.

Multe dintre federaţiile africane depind de finanţarea de la FIFA pentru a putea concura.

"Problema noastră este cum obţinem banii. În prezent, nu avem sponsori. Deci cum vom concura? Cele mai bogate naţiuni îşi pot pregăti jucătorii, pot să aibă infrastructură şi echipament, deci nu este o coincidenţă că aceste ţări obţin apoi rezultate. Majoritatea ţărilor europene nu au aceste probleme", a spus Ali Athouman, preşedintele Federaţiei de Fotbal din Comore.

"Guvernul nostru nu poate să se asigure că are suficiente rezerve medicale în spitale şi în acelaşi timp să se îngrijească de fotbal. Malawi are nevoie de bani. Malawi are nevoie de stadioane", a spus Fleetwood Haya, preşedintele Federaţiei din Malawi.

Finanţarea de bază a FIFA asigură fiecăreia dintre cele 211 de federaţii membre o sumă de 8 milioane de dolari la un ciclu de patru ani, iar în plus CAF oferă un o sumă printr-un grant anual membrilor săi.

Preşedintele CAF, Patrice Motsepe, şi-a exprimat sprijinul pentru Infantino înaintea izbucnirii scandalului de vânzare a unei cote de participaţie din drepturile comerciale ale viitoarei Cupa Mondială.

"Eu personal îl susţin pe Gianni Infantino. El nu este doar un bun prieten. Este un prieten loial al Africii. Eu am venit dintr-un mediu în care pe oamenii care ţi-au fost loiali nu îi loveşti pe la spate niciodată", a explicat Motsepe.

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