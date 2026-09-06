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Lavrov acuză Germania că a început un "război real" împotriva Rusiei

Mihai Ciobanu Autor: Mihai Ciobanu
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Foto: Agerpres

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, acuză Germania că a declanșat un „război real” împotriva Rusiei, pe fondul acuzațiilor Berlinului privind implicarea Moscovei în incidentul cu dronă de la aeroportul din Leipzig.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a transmis, duminică, faptul că, în opinia sa, Germania a declanşat un război real împotriva Rusiei. Declaraţia acestuia vine în contextul reacţiei Berlinului la presupusa implicare a Moscovei în incidentul cu dronă de pe aeroportul din Leipzig de luna trecută.

Concret, Germania a anunţat la începutul acestei săptămâni o serie de măsuri de retorsiune împotriva Rusiei, după ce a acuzat Moscova că a trimis o dronă încărcată cu explozibil la începutul lui august pe aeroportul din Leipzig, o platformă militară capitală pentru armata germană şi pentru NATO.

"Toate aceste declaraţii ale lui Merz (n.r. - cancelarul german Friedrich Merz )despre transformarea Germaniei în principala putere militară din Europa sunt puse în practică. Practic, el ne declară război", a spus Serghei Lavrov.

Presa germană a relatat miercuri că poliţia criminală germană a identificat ADN-ul a doi bărbaţi cu paşaport rusesc suspectaţi că au adus acea dronă cu explozibil pe aeroportul din Leipzig. Ministrul german de interne Alexander Dobrindt a declarat că "anchetele poliţieneşti, modurile de operare şi informaţiile serviciilor de informaţii" germane demonstrează "o responsabilitate rusească în tentativa de atentat de pe aeroportul din Leipzig".

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