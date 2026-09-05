Chef Iulian Olaru a salvat o fetiţă de doi ani care a ajuns în mijlocul străzii în Bucureşti. Părinţii erau cu ochii în telefon

Captură video Facebook

Chef Iulian Olaru, fost concurent la "Chefi la cuţite", a devenit erou pe reţelele de socializare, după ce a salvat o fetiţă de doi ani din mijlocul traficului, în Capitală. Părinţii copilei ar fi fost pe trotuar, cu ochii în telefoane.

Imaginile publicate de Suflete pe două roţi pe Facebook arată cum fetiţa de doi ani era pe banda de circulaţie, în faţa maşinilor care circulau regulamentar. Chef Iulian Olaru era pe motocicletă în acel moment, a văzut fetiţa, şi s-a oprit pentru a o duce pe aceasta înapoi pe trotuar.

"Referitor la ce s-a întâmplat, nu sunt un erou. Dumnezeu a vrut să fiu în acel moment lângă acel copil. Da, era în mijlocul străzii, pe acel bulevard. Aş vrea să mulţumesc şoferului de pe autobuz şi celui de pe scuter, care mi-a tras la un moment scuterul meu de pe stradă. Din păcate, nu vorbim de o mamă eroină. Părinţii acestui copil, îmi cer scuze că vă spun, erau drogaţi undeva pe o bancă, erau pe telefoane.

Îi mulţumesc bunului Dumnezeu că am avut puterea şi am putut să salvez acel copil. Că se putea întâmpla o catastrofă.

Încă o dată, mulţumesc şoferului de autobuz pentru că a blocat circulaţia pe acel bulevard. Nu mă consider un erou. Atât am putut face, am fost la locul potrivit la momentul potrivit. Sunt chef Iulian Olaru. Vă mulţumesc din suflet. Nu vreau să fiu un erou, vreau să fiu o simplă persoană care a reuşit să salveze un copil la un caz, din păcate, foarte nefericit. Dar am reuşit să îi dau zile acelui copil", a transmis Iulian Olaru într-un clip video postat pe pagina sa de Facebook.

Chef Iulian Olaru, considerat erou de urmăritorii săi

Într-un comentariu la clipul său video, o urmăritoare îl consideră erou pe Chef Iulian Olaru.

"Domnule Iulian Olaru, tot respectul meu!

Poate pentru dumneavoastră a fost un gest firesc: ați văzut un copil în pericol, ați oprit și ați intervenit. Dar pentru acel copil, gestul dumneavoastră ar fi putut însemna viața.

Într-o lume în care de multe ori oamenii văd și aleg să meargă mai departe, dumneavoastră ați ales să vă opriți. Ați ales să vă pese. Ați ales să protejați un copil care, în acele clipe, avea nevoie de un om atent lângă el.

Nu toate faptele eroice fac zgomot. Unele durează doar câteva secunde și pornesc dintr-o inimă bună.

Să vă dea Dumnezeu sănătate și să vă întoarcă însutit binele pe care l-ați făcut! Astăzi nu ați fost doar un om aflat pe un scuter la locul potrivit și în momentul potrivit. Ați fost îngerul păzitor al unui copil.

Respect din suflet! Oameni ca dumneavoastră ne mai dau speranță în oameni", a scris internauta.

Internauţii cer intervenţia DGASPC

Comentariile de la clipul video cu intervenţia lui Chef Iulian Olaru sunt extrem de critice la adresa părinţilor fetiţei.

"Felicitări domnului motociclist pentru intervenție !

Având în vedere filmarea şi faptul că minorul a fost găsit fără supraveghere părintească pe bandă nr 1 a unui drum public circulat intens, ar trebui sesizat DGASPC, protecția copilului, pentru o anchetă socială privind condițiile în care este crescut acel copil foarte mic și implicarea părinților în creșterea lor.

Evident că mama nu este vinovată de nimic, are și ea problemele ei, timpul ei liber și în nici un caz nu este ea răspunzătoare pt copilul ei sau pentru comportamentul ei.

Ea, mama este victima, victima copilului. (La fel ca și în cazul fetiței bătute pe stradă de mama ei)

Sunt ironică pentru a evidenția ipocrizia națională cu privire la statutul de victimă (închipuită) a unei femei care a născut și astfel a devenit mamă.

Încă o dată, felicitări domnului motociclist !

Toți copiii merită părinți, dar nu toți părinții merită copii", a transmis o internaută.