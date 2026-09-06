Posibilă întâlnire Putin, Trump și Xi Jinping. Ce spune ministrul adjunct de Externe al Rusiei

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Moscova ia în calcul o întâlnire trilaterale între preşedinţii Rusiei, Statelor Unite şi Chinei.

O eventuală întâlnire între preşedinţii Rusiei, SUA şi Chinei este o variantă luată în calcul de Kremlin. Ministrul adjunct de externe al Rusiei, Serghei Riabkov, a declarat duminică faptul că nu exclude organizarea unei astfel de reuniuni a celor trei lideri.

Cu toate acestea, înainte de a trece la pregătirile propriu-zise pentru întâlnire, este nevoie să înţelegem care va fi agenda acesteia, a adăugat Riabkov.

"Aici, principala chestiune se reduce la modul în care va fi formulată substanţa întâlnirii şi la ce ne putem aştepta ca rezultat", a transmis Serghei Riabkov.

La începutul acestei luni, consilierul Kremlinului, Iuri Uşakov, a vorbit despre posibilitatea unei astfel de întâlniri între Vladimir Putin, Donald Trump şi Xi Jinping la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) de la Shenzhen, în China, din luna noiembrie.

În altă ordine de idei, trebuie remarcat faptul că Rusia şi Ucraina s-au atacat reciproc în noaptea de sâmbătă spre duminică, dar au evitat totodată să lovească cele două capitale, Moscova şi Kievul, în timpul vizitei emisarilor americani ai preşedintelui Donald Trump în regiune, în cadrul unei misiuni menite să relanseze procesul de pace.