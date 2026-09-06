Şocul pe care-l trăiesc românii care pleacă în străinătate. Radu Leca: "Nu este impunere, ci bun-simț"

Diaspora - FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @grandwarszawski

Românii care aleg să muncească sau să studieze în străinătate se lovesc nu doar de diferențe culturale, ci și de reguli și norme sociale care le pot genera frustrare, stres și anxietate.

Psihologul clinician Radu Leca a vorbit, în cadrul dezbaterii „Românii care schimbă comunități” ediţia a IV-a, despre schimbările cărora trebuie să le facă faţă românii atunci când merg la muncă sau studii în străinătate şi intră în contact cu modul diferit în care se întâmplă lucrurile acolo.

„Întotdeauna va fi un semn de întrebare cu privire la elementele care au legătură care au legătură cu anxietatea sau depresia sau stresul. De ce? Fiindcă în conformitate cu structura dialectică, elementele de reguli, condiţionările psiho-emoţionale, condiţionările sociale şi modul intransigent în care uneori românii sunt priviţi în interiorul ţărilor străine, reacţia noastră a celor care nu doar călătorim dar şi locuim într-o ţară străină diferă de la familie la familie, la un tipar care are legătură cu lipsa de condiţionare şi cu elemente de natură religioasă, socială, dogmatică şi a familiei. Când nu mai avem voie să dar noi făceam acel lucru, când nu mai putem spune ceva anume dar noi îl spuneam, când nu mai putem să ne certăm uneori aşa cum eram obişnuiţi, automat iese la suprafaţă ideea de frustrare.

Când suntem amendaţi, admonestaţi verbal sau pur şi simplu ni se pune în vedere să nu mai facem, să nu ne mai purtăm aşa, frustrarea iese la suprafaţă”, a explicat Radu Leca.

Psihologul a explicat că anxietatea pe care o simt cei care ajung în diaspora nu apare degeaba ci se aşează pe nişte surse concrete: socială, elementele de biserică, elementele de răspuns. „E diferenţă mare între românii care au ajuns în diaspora acum zece ani şi cei care de-abia au emigrat. (...) E vorba de un anumit tip de ritual social pe care trebuie să-l vizualizăm aşa cum este. Nu este impunere, ci bun simţ. Dacă nu te poţi integra, te poţi intoarce, dar o dată ce tu te integrezi trebuie să studiezi ceea ce trebuie să se integreze în interiorul tău, de la cum vorbeşti, cum te îmbraci, cum miroşi, cum te porţi, cum gesticulezi şi cum te referi la anumite elemente”, a explicat Radu Leca.