Dezbatere "Românii care schimbă comunităţi", ediţia a IV-a. Despre viitorul comunităților românești din diaspora

Foto cu carcater ilustrativ: Pixabay

DC News Media Group organizează cea de-a patra dezbatere din cadrul proiectului ”Românii care schimbă comunități”.

DCNEWS MEDIA GROUP organizează, în data de 03 SEPTEMBRIE 2026, cea de-a patra ediție a dezbaterilor din cadrul proiectului ,,ROMÂNII CARE SCHIMBĂ COMUNITĂȚI’’.

Evenimentul se va desfășura în format hibrid – online sau cu prezență fizică în studioul DCNEWS Media Group, situat în Piața Presei Libere nr. 1, corp D1, București, începând cu ora 14:00 (ora locală a României).

Dezbaterea va fi transmisă LIVE pe platforme online: www.stiridiaspora.ro - secțiunea dezbateri din cadrul rubricii „Românii care schimbă comunități” și www.dcnews.ro - secțiunea dezbateri din cadrul rubricii „Românii care schimbă comunități”, pe canalul de YouTube ale celor două platforme și pe paginile de Facebook ale celor două platforme.

Context

Comunitățile românești din diaspora au trecut, în ultimele decenii, printr-o transformare profundă. De la primele etape ale migrației și integrării în societățile gazdă, românii de pretutindeni au ajuns să construiască organizații, rețele profesionale, inițiative civice și proiecte educaționale și culturale, devenind comunități tot mai active și mai bine conectate.

Primele trei ediții ale dezbaterilor din cadrul proiectului „Românii care schimbă comunități” au urmărit această evoluție: de la implicarea civică și modelele de succes dezvoltate în diaspora, la rolul strategic al românilor de pretutindeni și, ulterior, la modul în care experiența și competențele dobândite în străinătate pot contribui la dezvoltarea României.

Astăzi, diaspora românească se află în fața unei noi etape. O nouă generație de români a crescut sau s-a format în afara granițelor țării. Pentru aceștia, România poate însemna familia, limba, cultura, tradițiile sau o parte importantă din propria identitate, în timp ce societățile în care trăiesc reprezintă spațiul în care se educă, lucrează și își construiesc viitorul. Această realitate ridică noi întrebări: Cum păstrăm limba și cultura română relevante pentru noile generații? Cum construim un sentiment de apartenență care să fie compatibil cu integrarea? Cum poate România să rămână conectată la tinerii români crescuți în străinătate?

Educația, cultura și comunitatea au un rol esențial în acest proces. Familia, școlile românești, organizațiile, bisericile și instituțiile culturale contribuie la transmiterea limbii și identității, în timp ce tehnologia creează noi forme de conectare între tineri și România.

Cea de-a patra ediție a dezbaterii din cadrul proiectului „Românii care schimbă comunități” propune o discuție despre viitorul comunităților românești din diaspora, identitate și apartenență, educație și cultură, performanța noilor generații și relația dintre România și românii de pretutindeni, deoarece diaspora nu mai înseamnă doar românii care au plecat din țară, ci și generațiile care s-au format în afara României și care vor defini, în anii următori, relația cu țara de origine.

Teme de dezbatere

Noua generație de români din diaspora – identitate, educație și relația cu România;

Identitate și apartenență – păstrarea legăturii cu România și integrarea în societățile gazdă;

Limba română și educația în diaspora – rolul familiei, școlii și comunității în transmiterea limbii și valorilor românești;

Cultura, patrimoniul și tradițiile românești – rolul acestora în păstrarea identității și consolidarea comunităților românești;

Asociațiile și organizațiile românești din diaspora – rolul acestora în dezvoltarea comunităților, educație, cultură, sprijin comunitar și implicare civică;

Biserica și comunitățile românești din diaspora – păstrarea identității culturale și spirituale, sprijinirea comunităților și consolidarea legăturilor dintre generații;

Psihologia și sănătatea emoțională a diasporei – adaptare, apartenență, identitate și relația dintre generații;

Implicarea civică a noilor generații – voluntariat, participare și leadership în comunitățile din diaspora;

România și noua generație din diaspora – construirea unei relații bazate pe încredere, colaborare și oportunități;

Viitorul comunităților românești – priorități și soluții pentru consolidarea legăturii dintre România și românii de pretutindeni.

AGENDA DEZBATERII

Moderator: Florin Răvdan, Jurnalist DC NEWS

14:00-15:50: Dezbateri și perspective privind identitatea, educația, cultura și viitorul comunităților românești din diaspora

SPEAKERI

George Gima, Vicepreședinte Comisia pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masa, Camera Deputaților

Radu Leca, Psiholog clinician

Mariana Grati, Fondatoare Școala ,,Guguță’’ din Zurich ONLINE

Ana Maradia, Cofondator al Școlii Românești Cheshunt și profesor de limba română ONLINE

Ionela Tăut, Coordonatoarea Școlii Parohiale „Sfânta Ecaterina” a Parohiei Ortodoxe Române „Sfântul Ierarh

Calinic de la Cernica” din Schwabach-Roth, Germania ONLINE

Petronela Bordeianu, Coordonatoarea proiectului Biblioteca Prichindeilor din Berlin ONLINE

Alexandra Bota, Cofondatoare și copreședintă Centrul Educațional de Limba Română (CELR) din Geneva ONLINE

Anca Cheaito, Președinte Asociația România-Levant ONLINE

Laura Trif, Profesor LCCR și profesor de limba română - Ecole Roumaine de Paris ONLINE

Elisabeta Cioată Burduja, Președinte Centrul de Cultură și Tradiție Italo-Românescă ONLINE

15:50-16:00: CONCLUZII

Gabriel Nuță-Stoica, Redactor-șef adjunct Știridiaspora.ro