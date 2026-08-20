LCCR, cursul pentru copiii românilor din diaspora, împlinește 20 de ani în 2027. Câți elevi beneficiază de program

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Copiii din diaspora se bucură de un curs gratuit, în care au posibilitatea de a studia limba română, istoria, geografia și elemente de cultură românească direct în școlile din statele de rezidență, în mod opțional.

Daiana Theodora Cuibus, Director General Institutul Limbii Române, a explicat cum funcționează Cursul de Limbă, Cultură și Civilizație Românească (LCCR), în cadrul dezbaterii DC News Media Group care organizează joi, 20 august 2026, cea de-a treia ediție a dezbaterilor din cadrul proiectului ,,Românii care schimbă comunități’’.

Cursul de limbă, cultură și civilizație Românească (LCCR) este un program educațional gratuit, de care beneficiază aproape 20.000 de elevi din diaspora. În 2027 va împlini 20 de ani de activitate.

Cursul de limbă, Cultură și Civilizație Românească

„Cursul de limbă, cultură și civilizație funcționează într-un mod relativ simplu. Este vorba despre o așa-numită ofertă școlară, care reprezintă, de fapt, dorința și disponibilitatea autorităților educaționale din țările partenere de a accepta derularea acestui curs, care este în regim extracurricular, în format de două ore pe săptămână.

Avem școli în care funcționăm deja. Și, anual, noi rugăm să ni se confirme, dacă putem să continuăm activitatea, în școlile respective. De asemenea, avem, în fiecare an, noi oferte școlare, unele școli dispar, inclusiv din motive, care țin de o migrație a forței de muncă românești din afară. Sunt zone în care am avut foarte mulți români focalizați într-un anumit domeniu de activitate, care s-au mutat în alte zone. Deci, dispare o populație românească de vârstă școlară”, a declarat Daiana Theodora Cuibus.

Cursul de limbă, Cultură și Civilizație Românească va împlini 20 de ani în 2027

„Această ofertă școlară ne parvine prin intermediul misiunilor diplomatice din țările respective. În fiecare primăvară noi le adresăm solicitarea de a ne susține, în raport cu echivalentul inspectoratelor noastre școlare, cu școlile de acolo, pentru a reconfirma niște școli existente și, respectiv pentru a primi altele noi.

Pentru școlile aflate deja în acest curs, care nu mai e de ceva vreme proiect, anul viitor va împlini 20 de ani, noi mergem pe baza continuității. Pentru școlile nou propuse, poate să fie și cazul de la Bordeaux (n.red. unde nu este încă implementat cursul) noi avem două etape. Fie colegii noștri, care deja colaborează cu noi, doresc să preia grupe în diferite școli, fie nu pot, pentru că e vorba de distanță mare între localități, astfel, în aceste condiții, noi anunțăm posturile de colaboratori pentru concurs. Atenție, încă suntem în regim de colaborare, să sperăm că se va schimba acest lucru”, a spus Daiana Theodora Cuibus.

„Copiii vin de bunăvoie. Contează foarte mult dascălul”

„Sunt niște etape ale concursului. Cursul funcționează și este direct patronat de Ministerul Educației și Cercetării, ceea ce înseamnă că toate cadrele trebuie să aibă o minimă pregătire de specialitate, respectiv cel puțin un liceu pedagogic, dacă nu studii în domeniul filologic sau umanist. Avem criteriile publice și, de asemenea, un modul pedagogic. Este o profesionalizare.

După etapa înscrierilor urmează concursurile de selecție constând într-o probă de limbă și literatură română la sediul misiunilor diplomatice. Colegii noștri noi, care intră în această relație de colaborare, însă vor trebui să continue procesul acesta de începere al activității. Atenție, nu intrăm la niște clase de elevi gata formate, ci funcționăm extracurricular. Cu aprobarea conducerii instituției de învățământ se merge în școală, se anunță cursul, iar părinții își înscriu sau nu copiii la aceste cursuri. Avem un număr minimum de copii de la care putem porni, respectiv, pentru cei mici, sunt 7 copii. Contează foarte mult dascălul.

Țin să le mulțumesc pe această cale colegilor mei, pentru că nu este un curs în curriculă, nu este obligatoriu, copiii vin de bunăvoie. Știm foarte, dacă nu știi să ții, să atragi un copil, acela va pleca, mai ales că are o ofertă extraordinar de bogată de activități extracurriculare”, a mai spus Daiana Theodora Cuibus, Director General Institutul Limbii Române.

În cei aproape 20 de ani de existență a cursului, peste 200.000 de copii români din diaspora au beneficiat de Cursul de Limbă, Cultură și Civilizație Românească (LCCR), potrivit datelor publice.