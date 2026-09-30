Română acasă, germană la școală. Cum cresc copiii români în Elveția

Cum îi ajutăm pe copiii români crescuți în diaspora să-și păstreze limba, cultura și legătura cu rădăcinile lor, fără ca identitatea să devină o obligație?

În această ediție a emisiunii „Românii schimbă comunități”, realizată de jurnalistul Bogdan Bolojan, o avem invitată pe Mariana Grati, profesoară în Elveția și fondatoarea Școlii Guguță din Zürich, un proiect educațional dedicat copiilor din diaspora.

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Discutăm despre parcursul său profesional, experiența de profesor în Republica Moldova și Elveția și momentul în care a apărut ideea unei școli românești. Mariana Grati povestește cum a început proiectul Guguță, care au fost primele dificultăți și cum a ajuns școala să își extindă activitatea și în alte localități din Elveția.

Un capitol important al discuției este dedicat limbii române și modului în care aceasta poate rămâne vie pentru copiii crescuți într-un mediu multilingv. Vorbim despre metodele prin care limba poate fi transformată într-o experiență plăcută, prin joc, teatru, povești, muzică și activități culturale.

Aflăm, de asemenea, cum s-a transformat Școala Guguță într-un adevărat spațiu comunitar, în care se întâlnesc copii, părinți, profesori și voluntari, dar și cum pot coexista păstrarea limbii și culturii de origine cu integrarea deplină în societatea elvețiană.

Mariana Grati vorbește și despre nevoile copiilor din diaspora, implicarea părinților și voluntarilor, dificultățile unei școli românești din străinătate și planurile pentru dezvoltarea proiectului Guguță.

O discuție despre educație, identitate, comunitate și despre felul în care limba română poate deveni pentru copiii din diaspora nu doar o materie, ci o legătură vie cu familia și originile lor.

Despre proiectul "Românii care schimbă comunități"

Proiectul „Românii care schimbă comunități” este o amplă campanie media dedicată promovării implicării civice a românilor din diaspora și consolidarea legăturilor dintre comunitățile românești din afara granițelor și societatea din România.

Proiectul își propune să evidențieze rolul activ al românilor din diaspora în viața civică, socială și comunitară a statelor în care trăiesc. De-a lungul ultimilor ani, numeroși români stabiliți în afara granițelor țării s-au implicat în inițiative comunitare, organizații civice, proiecte educaționale sau acțiuni sociale care contribuie la dezvoltarea comunităților locale și la consolidarea imaginii României în străinătate.

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