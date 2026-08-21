Cum câștigi respectul și votul spaniolilor? Sfaturi de la o româncă ajunsă consilier local

Gianina Suciu, o româncă stabilită de peste 20 de ani în Spania și consilier în localitatea Villanueva de la Jara, este invitata ediției din această săptămână a emisiunii "Românii care schimbă comunități", realizată de Gabriel Nuța-Stoica. Emisiunea se difuzează începând cu ora 12.00, pe canalele ȘtiriDiaspora și DCNews.

Invitata acestei ediții a emisiunii „Românii care schimbă comunități” este Gianina Suciu, o româncă originară din Ocna Mureș și care a ajuns consilier local în Spania, unde trăiește de peste 20 de ani.

În emisiunea moderată de Gabriel Nuță-Stoica discutăm despre parcursul său de la plecarea din România până la implicarea în administrația locală din Villanueva de la Jara, provincia Cuenca, despre provocările și oportunitățile pe care le-au adus cei douăzeci de ani petrecuți în Spania și despre modul în care un român poate câștiga încrederea unei comunități și poate contribui la dezvoltarea acesteia.

Vorbim despre administrația locală din Spania, relația dintre cetățeni și autorități, implicarea civică a românilor din diaspora și despre lecțiile pe care România și Spania le pot împărtăși în domeniul administrației publice și al participării civice. În partea finală, Gianina Suciu oferă recomandări concrete pentru românii care își doresc să fie mai implicați în comunitățile în care trăiesc.

Acest episod face parte din proiectul „Românii care schimbă comunități”. Seria aduce în prim-plan români care contribuie activ la dezvoltarea comunităților din diaspora și transformă experiențele lor în exemple de bune practici pentru alți români.

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Emisiunea se difuzează vineri, 21 august, începând cu ora 12.00, pe canalele de YouTube și paginile de Facebook ale platformelor ȘtiriDiaspora și DCNews.