Cum se construiește o mică Românie în Italia. Dănuț Saboanu, la "Românii care schimbă comunități"

Daniel Saboanu, președintele Asociației Culturale Române Decebal-Traian din Italia

ȘtiriDiaspora și DCNews continuă seria de emisiuni realizate în cadrul proiectului „Românii care schimbă comunități”, dedicat românilor din diaspora care se implică activ în viața comunităților în care trăiesc.

Luni, 31 august, de la ora 15:00, invitatul lui Bogdan Bolojan, redactor-șef ȘtiriDiaspora.ro, este Dănuț Saboanu, președintele Asociației Culturale Române Decebal-Traian din Italia.

În cadrul emisiunii, Dănuț Saboanu va vorbi despre activitatea comunităților românești din Italia, despre rolul asociațiilor culturale în păstrarea identității naționale și despre importanța implicării civice a românilor care trăiesc în afara granițelor țării.

Discuția va aborda și modul în care cultura, tradițiile și evenimentele dedicate comunității pot deveni puncte de întâlnire pentru românii din diaspora, dar și punți de dialog cu societatea italiană. Un subiect important îl va reprezenta implicarea românilor în proiecte comunitare și contribuția acestora la dezvoltarea comunităților în care trăiesc.

Totodată, în cadrul interviului vor fi discutate provocările comunității românești din Italia, nevoia de păstrare a limbii și culturii române, rolul voluntariatului și al organizațiilor românești, precum și relația dintre diaspora și România.

Emisiunea va putea fi urmărită luni, 31 august, de la ora 15:00, pe ȘtiriDiaspora.ro și DCNews.

Proiectul „Românii care schimbă comunități” este derulat de DCNews Media Group în perioada aprilie-octombrie 2026, cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, și urmărește să aducă în atenția publicului exemple de români care contribuie, prin implicare civică, socială, culturală și profesională, la dezvoltarea comunităților din diaspora și la consolidarea legăturilor dintre România și românii de pretutindeni.