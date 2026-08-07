Românca Alina Totti dezvăluie adevărul despre românii care muncesc în Olanda: Se întâmplă des. ”Absolut înfiorător” VIDEO

Alina Totti, consilier local în Eindhoven, a povestit cum situațiile dramatice prin care treceau muncitorii români și est-europeni din Olanda în timpul pandemiei au reprezentat „declicul” care a determinat-o să se implice, ajungând ulterior să lucreze într-un proiect dedicat comunicării cu această comunitate.

În spatele oportunităților de muncă din Olanda există și o realitate mai puțin cunoscută, în special pentru românii și alți est-europeni care lucrează în sectoare precum agricultura, logistica sau industria alimentară.

Alina Totti, consilier local în Eindhoven, a povestit cum problemele întâmpinate de acești muncitori au determinat-o să se implice și, în cele din urmă, au contribuit la parcursul său în politica olandeză.

Problemele grave cu care se confruntă muncitorii români din Olanda

"În timpul pandemiei au ieșit la suprafață, în Olanda, dar și în alte țări europene, situațiile absolut înfiorătoare prin care trec anumiți muncitori străini. Și mă refer aici la muncitori români, polonezi, bulgari, spanioli, care vin la muncă în sectoare precum agricultura, logistica, procesarea cărnii.

Potrivit legislației olandeze, eu intru la categoria „expats”, adică persoane cu studii superioare și un anumit tip de activitate profesională. Dar mai avem studenți, mai avem apoi muncitori care vin în aceste sectoare de bază ale economiei olandeze sau germane. Și acești oameni din această ultimă categorie se confruntă cu niște probleme destul de serioase, despre care uneori auzim în presă.

Cazurile care au determinat-o pe Alina Totti să se implice

Mie, ca român, mi s-a părut absolut înfiorător să văd cum oameni din România, oameni care au venit să câștige un ban și să-l trimită acasă, sunt dați afară, dorm în parc, nu-și primesc banii pentru care au muncit. Uneori sunt bătuți și, bine, vorbim de cazuri extreme, desigur, dar se întâmplă suficient de des, astfel încât să-ți stârnească o emoție pentru care vrei să acționezi.

Acesta a fost momentul, ăsta a fost declicul pentru mine, când am observat ce se întâmplă cu conaționalii mei, de exemplu.

La momentul respectiv făceam o informare online cu un grup de oameni și făceam asta din partea unui partid politic românesc. Scriam texte online, mai mult ca să am o activitate, pentru a mă integram în Olanda până îmi găseam de lucru, ceea ce-mi doream eu să-mi găsesc.

Cum a ajuns să colaboreze cu politicienii olandezi

Și am observat, în timpul pandemiei, că informațiile pe care le distribuiam ajungeau la din ce în ce mai mulți oameni, erau distribuite, erau comentate foarte mult. Foarte mulți oameni îmi scriau și îmi cereau informații.

Și mi-am dat seama, în primul rând, că există mai mulți români în Olanda decât aveau în vedere autoritățile noastre, de exemplu. Și inclusiv noi, ochiometric vorbind. Și, în al doilea rând, există o nevoie uriașă de informații, mai ales într-o țară în care limba este foarte dificilă. Olandeza, germana nu se compară cu spaniola sau italiana, pe care le mai înțelegi, mai prinzi din mers.

Și de la acest moment în care făceam o informare simplă online am ajuns în contact cu un politician olandez pe care l-am contactat și i-am spus: „Mi-aduc aminte de dumneavoastră de la Bruxelles, că erați interesat de Europa de Est. Și observ acum, după ce m-am mutat în țara dumneavoastră, că există o problemă serioasă cu muncitorii care vin din Est. Ce putem face în direcția asta?”

Și domnul mi-a răspuns și mi-a zis că: „Uite, eu sunt din zona Brabant, în sudul Olandei. Aici avem foarte mulți muncitori. Nu știm să ajungem la ei. Vrem să facem ceva pentru a-i ajuta, dar nu știm cum să le facem profilul, de exemplu. Cum le comunicăm? Cum putem să-i ajutăm?”

Proiectul prin care i-a ajutat pe olandezi să comunice cu muncitorii est-europeni

Și atunci eu, deși la momentul respectiv nu vorbeam foarte bine olandeză, am fost angajată pentru un proiect prin care eu le explicam colegilor mei olandezi, care lucrau pe politici privind piața muncii, de exemplu, cum poți comunica cu un public care vine din Europa de Est, iar aici studiile mele de jurnalism m-au ajutat foarte mult", a explicat Alina Totti, consilier local în Eindhoven, Olanda.