Tinerii din Italia, atrași de salariile din România. "Ridică sprânceana și se uită cu foarte mult interes"

Consulul General al României la Torino, dr. Cosmin Dumitrescu, spune că tinerii români din Italia sunt atrași de salariile din România. FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @magnific

Consulul General al României la Torino, dr. Cosmin Dumitrescu, a declarat că tot mai mulți tineri români din diaspora devin interesați de oportunitățile profesionale din România, pe fondul salariilor competitive și al parteneriatelor dintre universitățile românești și cele din Italia.

"Generația a doua nu știe despre România. Ori, dacă știe, nu știe suficient. Însă devine din ce în ce mai interesată, pentru că piața muncii din România oferă oportunități pe care acești tineri studenți universitari, masteranzi, absolvenți ori chiar doctoranzi, aflați încă la o vârstă foarte tânără, le descoperă în ceea ce privește posibilitățile pe care piața muncii din țara noastră le oferă după terminarea studiilor universitare, de masterat sau de doctorat.

Salariile din marile orașe ale României, un argument pentru întoarcerea tinerilor

Poate o parte dintre dumneavoastră o să fiți surprinși să aflați că, în România, în marile orașe și nu vorbesc doar de București, ci de aproape toate marile orașe care au o altă dezvoltare economică decât restul României, salariile pe care proaspeții absolvenți de universități din afara țării le pot avea sunt superioare. Sunt, de foarte multe ori, superioare celor pe care le pot găsi aici. Pot vorbi și da exemplul Italiei, unde proaspeții absolvenți se uită la salarii în jur de 1.000 de euro, iar dacă merg la București ori în alte orașe mari, la filialele acelorași companii multinaționale, dar cu branch-uri din țara noastră, salariile vor fi peste acest nivel.

Toate aceste informații, când ajung la acești tineri extraordinari, care sunt foarte bine educați și au performanțe intelectuale absolut remarcabile, îi fac, de fapt, să ridice sprânceana și să se uite cu foarte mult interes către România.

Este sigur că difuzarea unor astfel de informații în rândul lor poate fi oarecum dificilă. Dacă vine doar dinspre misiunile României în afara țării, mulți dintre ei nu au foarte mult contact cu misiunile noastre, iar alții, în virtutea a ceea ce au aflat din familie ori de la prima generație de emigranți, privesc oarecum cu rezervă accesul către ambasade și consulatele României, când vine vorba despre o comunicare de acest tip privind oportunitățile profesionale.

Parteneriate între universitățile din România și Italia pentru programe cu dublă diplomă

În momentul în care toate aceste informații vin dinspre propriile universități străine, unde își fac studiile și își consolidează pregătirea profesională și intelectuală, lucrurile stau diferit. Motiv pentru care noi, cel puțin aici, în nord-estul Italiei, dar am făcut acest lucru și la misiunile anterioare, fie că a fost în California, am mers către universitățile de aici și am început o muncă ce se dovedește a fi foarte eficientă pentru beneficiarii noștri din comunitățile românești: un parteneriat între universitățile din România și universitățile de prestigiu din Italia, pentru a oferi programe cu dublă diplomă", a explicat Dr. Cosmin Dumitrescu, Consulul General al României la Torino, Republica Italiană.