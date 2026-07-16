Cât de tentantă e România pentru românii din afara granițelor: „Vreau să cunosc România și să fiu cu oamenii mei”. Povestea unui tânăr din diaspora care s-a întors acasă / video

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Daria Pârvu a vorbit despre oportunitățile pe care România le oferă românilor din străinătate care iau în calcul reîntoarcerea acasă, iar Carmen Solomie a povestit cum fiul său, crescut și educat în Belgia, a ales să revină în România.

Daria Ana Pîrvu, expert senior în mobilitate europeană și parteneriate strategice pentru diaspora în cadrul RomBel, a fost invitată la emisiunea realizată în cadrul proiectului „Românii care schimbă comunități”, o campanie media dedicată promovării implicării civice a românilor din diaspora și consolidării legăturilor dintre comunitățile românești din afara granițelor și societatea din România, unde a vorbit despre oportunitățile pe care România le oferă românilor din diaspora care doresc să revină în țară.

Aceasta a explicat că zonele rurale, turismul gastronomic și proiecte precum Via Transilvanica pot contribui la dezvoltarea comunităților locale și la redescoperirea valorilor României.

„Cât de tentantă e România pentru românii din afara granițelor țării, pentru reîntoarcere?”, a întrebat jurnalistul Bogdan Bolojan.

„Pentru oamenii cu viziune este mai mult decât tentantă. De ce? Din punctul meu personal de vedere, oricine se descurcă în orice punct al globului poate să sesizeze anumite oportunități și în România.

Mie, de exemplu, mi se pare că zonele noastre rurale, care au rămas puțin neatinse de dezvoltarea economică, sunt de fapt Nirvana, El dorado, raiul pe pământ, mai ales în lumea de astăzi, a nomazilor digitali. Stau și mă gândesc la curățenia care există în alimentația noastră, în petecul ăla de pământ care a rămas neatins poate de pesticide.

Bineînțeles că politicile europene se aplică și în toate celelalte state, dar cred că noi avem prea puține informații despre cum consiliile județene sau chiar consiliile locale se pot proteja.

Eu sunt originară din cea mai mare arie naturală protejată continentală din România, între Târnave și Olt, Natura 2000, în care astăzi există brandul „Colinele Transilvaniei” și văd de la un an la altul cum se multiplică punctele gastronomice locale. Vă spun foarte sincer că cei mai mulți turiști care vin aici în zonă - în triunghiul acesta între Sibiu, Mediaș, Sighișoara, Brașov, Făgăraș - sunt români, români dornici să descopere un alt mod de viață, o altă cultură”, a spus Daria Pârvu.

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Via Transilvanica revitalizează comunitățile locale

Daria Pârvu a explicat că Via Transilvanica contribuie la revitalizarea comunităților locale și la promovarea turismului românesc în rândul turiștilor români și străini.

„În ultimii 20 de ani a fost promovată această cultură de turism slow, de gastronomie. Sibiul a și fost regiune gastronomică europeană datorită unui sistem care se numește Transylvanian Brunch. De ce? Pentru că majoritatea oamenilor sunt cei reîntorși, care se uită cu uimire la locuri de unde ei au plecat și nu le vedeau valoarea și frumusețea.

Îmi place o frază care spune: „Haideți să ne ridicăm să vedem un pic din elicopter, un pic mai larg ce este acolo”. Și e normal ca oamenii, confruntați cu mizeria zilei cotidiene, să se uimească și să nu înțeleagă de ce alții, veniți de departe, se simt bine.

Încetul cu încetul, poate că și vecinul vrea, nu? Dacă vede: „Uite, punct gastronomic local, se întâmplă ceva la mine în sat. Oare pot și eu să ajung?”.

Uitați-vă la minunata Via Transilvanica, obținătoare a premiului Europa Nostra, care aduce acum turiști - și români, dar și străini - care trec prin cele opt regiuni istorice și se redescoperă o lume uitată”, a spus Daria Pârvu.

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„Vreau să cunosc România și să fiu cu ai mei”

Carmen Solomie a explicat că România oferă tot mai multe oportunități pentru cei care doresc să se întoarcă acasă și a dat exemplul fiului său, care, după ce a studiat în Belgia, a ales să vină și să trăiască în România.

„Percepția mea este tot una pozitivă. Pe foarte multă lume, inclusiv din Belgia, am auzit-o spunând: „Dacă vrei să muncești, găsești oriunde în țară”. Cred că sunt multe oportunități acum, mult mai multe decât înainte. Poate oamenii care stau tot timpul în țară nu au aceeași percepție, dar atunci când o vezi mai de departe, cred că se văd foarte bine progresele făcute de România.

Acum am să-ți spun și experiența mea personală. Fiul nostru a ajuns în Belgia la vârsta de aproape trei ani, a făcut toată școlaritatea lui aici, iar când a terminat facultatea s-a întors în România și a trăit acolo o bucată de vreme - mai mult la București, apoi la Oradea, anul trecut.

A fost o surpriză pentru noi, dar am acceptat-o și l-am încurajat. A zis: „Eu vreau să fiu cu oamenii mei”, deși el nu avea noțiunea aceasta, dar a zis: „Vreau să cunosc România și să fiu cu ai mei”, deși el crescuse în Belgia.

Deci cred că este absolut fezabil și ar fi de dorit o implicare mult mai bună a statului român în a atrage înapoi în România oamenii plecați, pentru că absolut toată lumea pe care eu o cunosc are această nostalgie a locului de unde vine și foarte mulți își propun să meargă în România la pensie. Eu aș zice: De ce trebuie să așteptăm pensia?”, a spus Carmen Solomie la DC News.

Proiectul „Românii care schimbă comunități” este derulat de DCNews Media Group în perioada aprilie-octombrie 2026, cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Campania își propune să aducă în prim-plan români din diaspora care, prin implicarea lor civică și profesională, contribuie la dezvoltarea comunităților în care trăiesc și consolidează legăturile dintre diaspora și România.

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