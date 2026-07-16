Ghid digital: Cum se înființează și cum se dezvoltă o asociație non-profit în Belgia

Cuvânt înainte: Forța voluntariatului Orice inițiativă de succes pornește de la o nevoie concretă de conectare și sprijin. Povestea asociației RomBel demonstrează că un simplu grup de discuții pe Yahoo, creat în anul 2002 din dorința de a oferi informații corecte românilor nou sosiți în Belgia, se poate transforma într-o organizație de referință la nivel european. Trecerea de la un forum online la o personalitate juridică reprezintă un proces firesc de maturizare a unei comunități.

„Voluntariatul este motorul. Principiul nostru este simplu: nu doar să dai înapoi binele pe care l-ai primit, ci să îl duci mai departe, pentru ca numărul persoanelor care fac bine să se multiplice.” - Carmen Solomie, președinte RomBel.

Partea I: Ghid juridic și administrativ - Înființarea unei ASBL în Belgia

Sistemul administrativ belgian este recunoscut pentru eficiența sa digitală și rapiditate, spre deosebire de procedurile adesea birocratice din alte state. Înființarea unei asociații non-profit se realizează sub forma unei ASBL (Association Sans But Lucratif).

Iată etapele clare și cerințele legale pentru a înregistra o astfel de organizație:

1. Condiții minime de constituire

Membri fondatori: Este nevoie de cel puțin 2 persoane (fizice sau juridice) pentru a înființa o ASBL conform legislației belgiene actuale.

Sediul social: Asociația trebuie să aibă o adresă oficială pe teritoriul Belgiei (în Regiunea Bruxelles-Capitală, Flandra sau Valonia).

2. Redactarea Statutului (Les Statuts)

Statutul reprezintă actul de naștere al asociației și trebuie să conțină obligatoriu:

-Denumirea oficială și sigla (dacă există).

-Scopul non-profit precis și activitățile prin care se dorește atingerea acestui scop.

-Adresa sediului social.

-Modul de numire și revocare a administratorilor.

Regulile de dizolvare și destinația bunurilor în caz de lichidare (bunurile trebuie alocate unei alte entități cu scop non-profit).

3. Formalitățile de publicare (Înregistrarea oficială)

Pentru a obține personalitate juridică, statutul asociației trebuie să devină public.

Unde se depune: Dosarul se depune la grefa Tribunalului de Întreprinderi (Tribunal de l'entreprise) competent pentru zona unde se află sediul social. De asemenea, procesul se poate realiza electronic prin platforma guvernamentală JustonWeb (aplicația JustAct).

Publicarea în Monitorul Oficial: Grefa trimite actul de constituire către Moniteur Belge pentru publicare. Din acest moment, asociația are personalitate juridică.

Costuri administrative: Taxa de publicare este fixă și se situează în jurul sumei de 200 de euro (tariful se actualizează anual).

4. Înregistrarea la Banca de Date a Întreprinderilor (BCE)

După publicare, asociația primește automat un număr de înregistrare unic (Numéro d'entreprise), format din 10 cifre. Acest număr este obligatoriu pentru deschiderea unui cont bancar și pentru orice tranzacție sau contract viitor.

Partea II: Trei piloni pentru dezvoltarea asociației

1. Cooptarea profesioniștilor potriviți

Deși structura este bazată pe voluntariat, succesul administrativ pe termen lung necesită suport specializat. Conform celor spuse la emisiunea "Românii care schimbă comunități" moderată de Bogdan Bolojan la DCNews și StiriDiaspora.ro, Carmen Solomie recomandă asigurarea a trei roluri administrative esențiale:

-Un notar sau avocat: Util pentru validarea inițială a actelor de constituire, mai ales dacă asociația gestionează patrimonii complexe.

-Un contabil: Gestionarea transparentă a finanțelor și depunerea declarațiilor anuale de impozit sunt obligatorii în Belgia. Un contabil asigură conformitatea deplină cu legislația fiscală locală.

2. Adaptarea la specificul economic al comunității

Comunitatea românească din Belgia este una extrem de activă. Restricțiile de pe piața muncii din perioada pre-aderare la UE i-au forțat pe mulți români să devină independenți. Astăzi, românii reprezintă prima comunitate europeană de antreprenori din Belgia.

Oportunitate pentru asociație: O asociație modernă trebuie să creeze rețele de business, să sprijine antreprenoriatul local și să ofere consultanță pentru românii care doresc să își deschidă afaceri proprii. Astfel, asociația devine un motor de plusvaloare economică și socială.

3. Creșterea organică, în etape

Nu încercați să faceți totul din prima zi. RomBel a urmat un traseu de maturizare excelent, care poate servi drept șablon:

-Faza 1 (Suport informațional): Crearea unui spațiu de dialog (grup de discuții, forum online) pentru rezolvarea problemelor zilnice de integrare.

-Faza 2 (Socializare și networking): Organizarea de întâlniri fizice, evenimente culturale și acțiuni de networking profesional.

-Faza 3 (Instituționalizare): Înregistrarea juridică ca ASBL pentru a putea accesa fonduri europene, parteneriate cu administrațiile locale belgiene și proiecte finanțate de statul român.