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Rusia își avertizează cetățenii că Republica Moldova este o țară „nesigură”

Iulia Horovei Autor: Iulia Horovei
Data publicării: 16 Iul 2026
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Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a MAE rus. Sursa foto Agerpres

Rusia susține că Republica Moldova nu mai este o „țară sigură” pentru călătorii și le recomandă cetățenilor săi să evite deplasările în această țară.

Purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a afirmat că Republica Moldova a devenit o țară periculoasă pentru cetățenii ruși care călătoresc. Ea a susținut, în cadrul unui briefing, că turiștii ruși sunt supuși unor verificări și controale nejustificat de lungi, scrie presa rusă.

Zaharova îi îndeamnă pe ruși să evite călătoriile în Republica Moldova

„Sub pretexte inventate, împotriva lor sunt deschise dosare penale. Republica Moldova a încetat să mai fie o țară sigură pentru călătorii și îi îndemnăm pe cetățenii noștri să țină cont de acest lucru”, a declarat Maria Zaharova.

Ea a adăugat că situația cetățenilor ruși care încearcă să intre sau să iasă din Republica Moldova prin aeroportul din Chișinău provoacă îngrijorare și în societatea din Moldova, spunând că autoritățile de frontieră îi supun frecvent pe ruși unor tratamente umilitoare.

Anterior, Zaharova a criticat ministerul Apărării din Republica Moldova, acuzând instituția că ar fi prezentat o fotografie cu victime ale Holocaustului drept imagine a unor victime ale stalinismului.

Declarații ironice la adresa României și Republicii Moldova

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe face frecvent declarații ironice și critice la adresa Republicii Moldova, dar și a României. 

La finalul lunii iunie, aceasta a susținut că termenul „anexare” ar trebui aplicat presupuselor intenții ale Bucureștiului față de Republica Moldova, afirmând că o eventuală unire ar reprezenta, în realitate, o „absorbție” și nu o reunificare bazată pe voința cetățenilor. 

Totodată, Zaharova reia des tezele false promovate de Moscova privind istoria Basarabiei și acuză autoritățile din țara noastră că ignoră voința cetățenilor din Republica Moldova, care nu și-ar dori unirea cu România.

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