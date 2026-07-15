După zeci de ani, dispare frontiera dintre Gibraltar și Spania. Premierul Sanchez vorbește despre o „rană deschisă”

Pemierul Spaniei, Pedro Sanchez

Controalele vamale dintre Gibraltar și Spania au fost eliminate începând de la miezul nopții și au marcat intrarea în vigoare a acordului privind libera circulație dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit. Decizia pune capăt unui sistem care a funcționat timp de zeci de ani și schimbă modul în care circulă zilnic mii de oameni între cele două teritorii.

Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a participat miercuri la ceremonia de demontare a barierei metalice care despărțea orașul spaniol La Linea de la Concepcion de Gibraltar. Evenimentul a avut loc în prezența premierului Gibraltarului, Fabian Picardo.

„Timp de decenii, gardul (de frontieră) a fost exact asta, o rană deschisă pentru miile de muncitori care îl traversau în fiecare zi”, a declarat liderul socialist la ceremonia de demontare a barierei metalice care separa populaţia din oraşul spaniol La Linea de la Concepcion de Gibraltar.

„Astăzi scriem istorie, o istorie frumoasă (...), pentru că astăzi cade ultimul zid al Europei continentale”, a declarat Pedro Sanchez în discursul său rostit cu ocazia ceremoniei.

Acordul dintre Bruxelles și Londra schimbă regulile la frontieră

Noul tratat a intrat în vigoare în noaptea de marți spre miercuri, la șase ani după ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Documentul a fost semnat marți la Bruxelles, după negocieri îndelungate între Londra și Bruxelles, desfășurate în contextul relațiilor tensionate de după Brexit.

La scurt timp după ora 00.00, zeci de persoane și vehicule au trecut fără oprire granița dintre Gibraltar și Spania, pentru prima dată de la aplicarea noilor reguli.

Prin acest acord, Gibraltar adoptă normele privind libera circulație aplicate în spațiul Schengen.

Gibraltar are aproximativ 40.000 de locuitori și beneficiază de un grad ridicat de autonomie sub autoritate britanică. În fiecare zi, aproximativ 15.000 de lucrători din Spania trec frontiera pentru a ajunge la locul de muncă și reprezintă aproape jumătate din forța de muncă a teritoriului.

Disputa dintre Spania și Marea Britanie continuă de peste 300 de ani

Spania a cedat Gibraltar coroanei britanice în anul 1713, prin Tratatul de la Utrecht. Madridul și a menținut însă revendicarea asupra suveranității acestui teritoriu, iar această dispută a generat periodic tensiuni diplomatice între cele două state.

Unul dintre cele mai tensionate momente a avut loc în 1969, când regimul lui Francisco Franco a închis frontiera după referendumul în care locuitorii Gibraltarului au votat pentru păstrarea suveranității britanice.

Granița a fost redeschisă complet abia în 1985. Chiar și după acel moment, perioadele de tensiune dintre Madrid și Londra au dus frecvent la controale stricte și la formarea unor cozi importante la frontieră.