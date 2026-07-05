Românii din Nürnberg au făcut un pas istoric! Religia ortodoxă poate intra în școlile publice, după aproape patru ani de muncă, anunță Ionela Van Rees Zota / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @k_samurkas

Pentru mii de familii românești care și-au construit viața în Germania, păstrarea identității culturale și religioase rămâne una dintre cele mai mari provocări. Copiii cresc într-un sistem educațional diferit, învață o altă limbă și se adaptează unei alte societăți. În acest context, fiecare proiect care reușește să apropie comunitatea de valorile sale are o încărcătură specială.

Un astfel de moment a fost prezentat în cadrul primei ediții a dezbaterii „Românii care schimbă comunități. Inițiative, bune practici și modele de succes”, organizată de DCNews Media Group vineri, 3 iulie 2026. Ionela Van Rees Zota, președintele Centrului Cultural Româno German „Dumitru Dorin Prunariu” din Nürnberg, a vorbit despre unul dintre cele mai importante proiecte dedicate românilor din Germania: introducerea religiei ortodoxe în școlile din Nürnberg.

Mesajul său a fost și o radiografie a unei comunități care încearcă să își păstreze identitatea, să își ajute membrii să se integreze și să ofere copiilor posibilitatea de a nu pierde legătura cu limba și cultura română.

Ionela Van Rees Zota a anunțat introducerea religiei ortodoxe în școlile din Nürnberg. Ea a explicat că proiectul se află foarte aproape de finalizare și că ultimii pași administrativi sunt în desfășurare.

„Vreau să vă spun că, din septembrie, dacă totul merge bine și rapid, dacă nu, probabil că de la anul, religia ortodoxă va fi introdusă oficial în școlile din Nürnberg. Va exista inclusiv, atunci când părintele își înscrie elevul la școală, o căsuță unde trebuie să bifeze dacă vrea religie ortodoxă, catolică sau evanghelică, sau, dacă nu, educație civică”, dezvăluie Ionela Van Rees Zota.

Declarația marchează un moment important pentru comunitatea românească din orașul german. În cazul în care procedurile vor fi încheiate conform calendarului estimat, părinții români vor putea opta oficial pentru religia ortodoxă în momentul înscrierii copiilor la școală, în aceleași condiții în care sunt disponibile și celelalte opțiuni religioase sau disciplina de educație civică.

În spatele acestui rezultat se află ani întregi de discuții, demersuri și colaborare cu autoritățile locale. Ionela Van Rees Zota a subliniat că proiectul nu a fost obținut peste noapte.

„Am reușit acest proiect la care, trebuie să spun, am lucrat aproape patru ani de zile. Dacă tot suntem majoritari în Nürnberg, de ce să nu avem și o oră de religie ortodoxă în școlile din Nürnberg?”, spune președintele Centrului Cultural Româno German „Dumitru Dorin Prunariu” din Nürnberg.

Presa românilor din diaspora continuă să funcționeze datorită unei echipe extinse

Intervenția nu s-a limitat la proiectul dedicat școlilor. Ionela Van Rees Zota a prezentat și activitatea media desfășurată pentru românii din afara granițelor:

„Apoi, prin Agenția de Presă AȘII ROMÂNI, așa cum știți, noi promovăm românii de pretutindeni, promovăm activitățile românilor de pretutindeni. Ziarul Vocea Ta, la fel, apare la noi. Aceste două proiecte sunt finanțate și anul acesta de către Departamentul Românilor de Pretutindeni și le mulțumim foarte mult, pentru că orice ajutor contează”.

Promovarea proiectelor comunității reprezintă una dintre componentele importante ale activității Centrului Cultural. Publicațiile dedicate românilor din diaspora oferă vizibilitate inițiativelor locale și creează legături între comunitățile românești din diferite regiuni.

În spatele proiectelor prezentate se află o structură care funcționează cu sprijinul unui număr mare de colaboratori și voluntari.

Ionela Van Rees Zota a oferit și câteva date privind dimensiunea echipei: „Noi aici avem o echipă destul de mare. Suntem în jur de 35 de oameni care fac numai activitate redacțională în cadrul Agenției de Presă și al ziarului. Avem peste 80 de voluntari în cadrul Centrului Cultural și, ce să spunem, noi suntem aici pentru fiecare”.

Cifrele prezentate arată amploarea activităților desfășurate în cadrul centrului și implicarea voluntarilor în proiectele culturale, educaționale și sociale dedicate românilor din Nürnberg.

Un semnal de alarmă privind românii fără adăpost din Nürnberg

Ionela Van Rees Zota a vorbit despre activitatea sa profesională într-o instituție a orașului Nürnberg și despre o problemă care continuă să existe în comunitatea românească: „În afară de asta, eu mai lucrez și într o instituție din cadrul orașului Nürnberg, unde mă implic exclusiv cu integrarea. Începând de la oamenii străzii care, din păcate, cifrele arată că românii sunt iar pe primul loc în Nuremberg ca oameni ai străzii”.

Declarația atrage atenția asupra unei situații sociale care necesită implicarea autorităților și a organizațiilor comunitare. Integrarea nu înseamnă doar acces la educație sau la activități culturale, dar și sprijin pentru persoanele vulnerabile care ajung în situații dificile.

Proiecte de integrare susținute de autoritățile locale

Pe lângă activitatea desfășurată în cadrul centrului cultural, Ionela Van Rees Zota coordonează și proiecte dedicate persoanelor care ajung în Germania și trebuie să se adapteze unui mediu nou.

„Avem foarte mare susținere din partea orașului Nürnberg în domeniul educației. Sunt foarte multe proiecte pe care și eu le coordonez, o parte dintre ele, unde sunt susținuți practic toți cei care vin din străinătate aici, implicit și românii, pentru o integrare mai ușoară.

Dar totul nu se oprește aici. În cadrul Centrului Cultural, așa cum știți, avem o școală de limba română, unde copiii și adulții pot învăța limba română. Acest proiect este iar finanțat de către Departamentul Românilor de Pretutindeni și le mulțumim”, mai spune Van Rees Zota.

Școala de limba română reprezintă una dintre inițiativele prin care comunitatea încearcă să mențină legătura dintre noile generații și identitatea culturală românească. Pentru mulți copii născuți sau crescuți în Germania, aceste cursuri oferă posibilitatea de a învăța limba părinților și de a păstra contactul cu tradițiile românești.

Participarea Ionelei Van Rees Zota la dezbaterea organizată de DCNews Media Group a evidențiat faptul că schimbările importante din comunitățile românești din diaspora apar în urma unor demersuri desfășurate pe termen lung. Introducerea religiei ortodoxe în școlile din Nürnberg, dezvoltarea proiectelor educaționale, susținerea presei românești, activitatea de integrare și păstrarea limbii române sunt inițiative care urmăresc același obiectiv, consolidarea unei comunități active și bine reprezentate în Germania.

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