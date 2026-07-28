Diaspora românească, partener strategic în dezvoltarea României. Corina Crețu: Ei demonstrează că putem să excelăm oriunde

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Diaspora românească reprezintă un partener strategic pentru dezvoltarea țării, iar statul trebuie să adopte politici prin care să-i încurajeze românii din străinătate să revină acasă.

DC News Media Group a organizat marți, 28 iulie 2026, cea de-a doua ediție a dezbaterilor din cadrul proiectului "Românii care schimbă comunități". Corina Crețu, Consul General Șef al Consulatului General al României la Salonic, Republica Elenă, a explicat de ce diaspora românească este un partener strategic în dezvoltarea și promovarea României.

"Întâlnesc adesea români care se bucură de respectul comunității din care fac parte"

"Cred că diaspora românească poate să fie un partener strategic în dezvoltarea și promovarea României. Ei contribuie nemijlocit la acest lucru. Comunitatea românească din diaspora a depășit de mult faza integrării și deja participă activ. Prin calitatea mea anterioară am avut ocazia de a întâlni reprezentanți ai minorităților românești din multe țări.

M-am întâlnit cu românii din Belgia, Italia, Spania, Germania, Franța, iar acum am onoarea deosebită de a reprezenta România în funcția de Consul General al României la Salonic. Întâlnesc adesea români care se bucură de respectul comunității din care fac parte. Sunt medici, profesori, antreprenori, cercetători, oameni de cultură, studenți și așa mai departe. Sunt oameni care, prin munca lor, demonstrează că putem să excelăm oriunde în lume.

"Românii din afara granițelor sunt o punte de legătură între România și țările în care trăiesc"

Cel puțin în Salonic, românii sunt în egală măsură patrioți. Își păstrează limba, tradițiile și valorile pe care le transmit noilor generații. În același timp, sigur că ei contribuie și la dezvoltarea societății elene. O particularitate este că noi la Salonic avem o catedră de limba română care se bucură de o recunoaștere importantă. Chiar stârnește interesul din ce în ce mai mare al studenților greci. Din acest punct de vedere este o particularitate importantă. Experiența de-a lungul anilor mi-a arătat și acum că relațiile între state se construiesc prin și pentru oameni. Românii din afara granițelor sunt o punte de legătură între România și țările în care trăiesc. Ei contribuie și la promovarea intereselor țării, mai ales în plan cultural.

"Trebuie să fie o politică strategică prin care să-i aducem acasă"

Trebuie să acordăm o atenție deosebită tinerei generații. Ei sunt viitorul țării noastre și este important să-i sprijinim să păstreze legătura cu limba română, cu istoria și cultura țării, să-i încurajăm să fie implicați în viața comunităților în care trăiesc. Trebuie să fie o politică strategică prin care să-i aducem acasă. Sigur, fiecare este încurajat să facă ceea ce își dorește, dar cred că România are nevoie de ei. România are obligația de a i întoarce acasă, de a încerca, dar până atunci diaspora tânără, românească, și nu numai, poate fi un partener valoros pentru relația noastră cu țările în care s-au stabilit. Pe de altă parte, rolul mass-mediei în promovarea exemplelor de succes în alte țări este esențial. Românii care construiesc, care inspiră, care contribuie la dezvoltare comunităților din care fac parte trebuie împinși în față. Prestigiul României este în oamenii săi, atât în cei din interiorul granițelor, cât și în cei din afară", a explicat Corina Crețu.

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