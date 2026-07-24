Românii din Italia, slab reprezentați politic? Cum poate diaspora să își facă vocea auzită. Răspunsul unui consilier local român

Steag Italia- Freepik

Paul Vătămanu, consilier local într-o localitate italiană, a fost invitat în emisiunea "Români care schimbă comunități", unde a vorbit despre rolul și importanța aleșilor locali pentru românii din diaspora, foarte numeroși în Italia.

Paul Vătămanu, consilier local în Azzano Decimo, o comună din provincia Pordenone, regiunea Friuli-Veneția Giulia, Italia, a menționat, în emisiunea "Români care schimbă comunități", cum ajunge un român să fie ales consilier local într-o comunitate din Italia.

Paul Vătămanu a precizat și dacă numărul actual al consilierilor locali români din Italia este suficient, raportat la peste 1,1 milioane de români care locuiesc în această țară. El a subliniat că aceștia sunt răspândiți în aproape toată Italia și că o mai bună colaborare și implicare în comunitățile locale sunt cruciale pentru reprezentarea intereselor românilor din diaspora.

”Credeți că sunt suficienți consilieri locali români în Italia?”, a întrebat Gabriel Nuță-Stoica, redactor-șef adjunct ȘtiriDiaspora, moderatorul emisiunii.

„Suntem puțini raportat la numărul românilor din Italia”

”La numărul de astăzi al românilor din Italia, respectiv 1 milion și o sută de mii cu acte plus cei care sunt în tranzit, să spunem așa, suntem destul de puțini. În ultimul timp, la ultimele alegeri au fost mai mulți români, care s-au implicat și au candidat. Suntem în jur de 52 de consilieri locali. Eu sunt vice-președintele unei asociații din Italia, Politea. Este compusă din românii aleși, foști și actuali aleși, în Italia, la nivel de consiliu local, acolo avem pe doamna președinte Irina Lazăr care se ocupă de toate statisticile. Și, într-adevăr, suntem puțini.

Suntem răspândiți pe întreg teritoriul italian. Avem acoperită o mare parte din nord și sud, mai puțin centru, cu consilieri aleși. Sunt cei care fac parte din asociație și avem o relație foarte apropiată, dar mai sunt și alții, care nu au aderat la asociația noastră. Am avut și proiecte prin intermediul Departamentului Românilor de Pretutindeni, pentru a ne cunoaște mai bine și a ne implica mai bine în teritoriu. Este fundamentală cunoașterea în teritoriu, pentru a aduce o valoare adăugată, nu doar pentru teritoriul local, dar și pentru românii ce locuiesc acolo”, a spus Paul Vătămanu.

Vezi emisiunea aici: