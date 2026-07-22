Nicu Ion, consilier local în Marea Britanie, invitat la „Românii care schimbă comunități”

ȘtiriDiaspora.ro și DCNews continuă seria emisiunilor realizate în cadrul proiectului „Românii care schimbă comunități”, campanie media dedicată promovării implicării civice a românilor din diaspora și consolidării legăturilor dintre comunitățile românești din afara granițelor și România.

Miercuri, 22 iulie, de la ora 15:00, invitatul lui Bogdan Bolojan, redactor-șef ȘtiriDiaspora.ro, este Nicu Ion, profesor de matematică stabilit în Newcastle și fost consilier local ales din partea Partidului Laburist în Marea Britanie.

Nicu Ion și-a construit un parcurs remarcabil în Regatul Unit, unde s-a implicat activ în viața comunității locale și a ajuns să reprezinte cetățenii în administrația locală. De etnie romă, acesta vorbește deschis despre provocările pe care le-a întâlnit de-a lungul timpului și despre modul în care educația, implicarea civică și dialogul pot combate prejudecățile.

În cadrul emisiunii vor fi abordate teme precum integrarea românilor în societatea britanică, participarea la viața publică, experiența din administrația locală, provocările cu care se confruntă comunitatea românească din Marea Britanie și importanța implicării civice în schimbarea comunităților din diaspora.

Emisiunea va putea fi urmărită miercuri, 22 iulie, de la ora 15:00, pe platformele ȘtiriDiaspora.ro și DCNews.

Proiectul „Românii care schimbă comunități” este derulat de DCNews Media Group în perioada aprilie-octombrie 2026, cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, și aduce în prim-plan români din diaspora care, prin activitatea lor profesională, civică și socială, contribuie la dezvoltarea comunităților în care trăiesc și promovează o imagine pozitivă a României peste hotare.