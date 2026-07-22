Românii care schimbă comunități. Florentina și Viorel Ioana transformă dansul popular într-o lecție de identitate

La peste 2.500 de kilometri de România, într-o sală de repetiții din Coventry, zeci de copii români învață, săptămână de săptămână, mai mult decât pașii unui dans popular. Învață limba română, descoperă tradițiile și își construiesc identitatea într-un spațiu care a devenit, pentru multe familii, o adevărată a doua casă.

Aceasta este povestea Florentinei și a lui Viorel Ioana, fondatorii Ansamblului Datina Coventry, doi români care, prin muncă voluntară și dedicare, au transformat un proiect început în 2018 cu doar opt copii într-o comunitate care reunește astăzi 32 de copii și familiile lor. Ansamblul pregătește deja înscrierile pentru toamna anului 2026, semn că interesul pentru tradițiile românești rămâne puternic în rândul diasporei.

”Tradițiile noastre pot deveni o punte între generații”

Pentru Florentina Ioana, totul a început din dorința de a-i ajuta pe copiii românilor stabiliți în Marea Britanie să nu piardă legătura cu țara din care provin părinții lor.

„Activitatea mea în Anglia a început în anul 2018, când am decis să mă implic în promovarea dansurilor populare românești în rândul copiilor și tinerilor din diaspora. Am pornit cu convingerea că tradițiile noastre pot deveni o punte între generații și că, prin dans, copiii pot rămâne conectați la identitatea lor românească, chiar dacă cresc departe de țară.

În anii care au urmat, am lucrat cu numeroși copii și tineri români, iar experiența acumulată m-a determinat să fac pasul următor. Astfel, am înființat Ansamblul Datina Coventry, care a pornit cu doar opt copii. Astăzi, ansamblul reunește 32 de copii, iar fiecare dintre ei reprezintă o dovadă că interesul pentru tradițiile românești există și poate fi cultivat atunci când este susținut cu răbdare, consecvență și suflet”, spune fondatoarea ansamblului.

Dincolo de spectacole, Florentina spune că adevărata satisfacție este faptul că munca începută în urmă cu opt ani începe să se multiplice.

„În această perioadă nu am format doar dansatori. Am avut bucuria să îndrum oameni care, la rândul lor, au devenit instructori și coordonatori de grupuri de dans popular în diferite orașe din Marea Britanie. Este una dintre cele mai mari satisfacții ale mele, pentru că înseamnă că munca începută în 2018 continuă astăzi prin alți oameni care duc mai departe patrimoniul cultural românesc și îl transmit noilor generații din diaspora. Și cred că aceasta este una dintre cele mai valoroase moșteniri pe care o poate lăsa un instructor: să inspire alți oameni să continue această misiune.”

„Nu este doar dans. Este identitate”

În opinia coordonatoarei, dansul popular în diaspora are o valoare care depășește cu mult latura artistică.

„În diaspora, dansul popular înseamnă mult mai mult decât coregrafie. Înseamnă educație, disciplină, identitate și apartenență. Copiii vin la repetiții pentru a învăța pașii unui dans, dar pleacă acasă cu mult mai mult decât atât.

O provocare importantă este faptul că mulți dintre copii s-au născut aici sau au crescut aproape exclusiv în mediul britanic. Pentru unii, limba engleză este limba pe care o folosesc cel mai des în viața de zi cu zi. Tocmai de aceea, la repetiții îi încurajez să vorbească în limba română. Nu o fac din obligație, ci pentru că limba este parte din identitatea noastră.

Mă bucur de fiecare dată când îi văd că încep să comunice între ei în română, că învață expresii noi și că își descoperă rădăcinile prin dans și prin dialog”, explică Florentina Ioana.

Un proiect construit prin voluntariat

În spatele costumelor populare și al spectacolelor se află însă o realitate mai puțin vizibilă.

Ansamblul Datina Coventry funcționează fără o finanțare permanentă. Închirierea sălii de repetiții, costumele, deplasările la festivaluri și participarea la evenimente culturale sunt susținute prin eforturile personale ale coordonatorilor și prin implicarea părinților.

„Nu este întotdeauna ușor. Există multe provocări, iar cea financiară este una dintre ele. Nu beneficiem de o finanțare permanentă, iar multe dintre cheltuielile necesare pentru desfășurarea activității sunt acoperite din resursele proprii și cu sprijinul extraordinar al părinților. Le sunt profund recunoscătoare pentru încrederea și implicarea lor. Fără ei, această familie numită Ansamblul Datina Coventry nu ar putea exista.

De fiecare dată când copiii îmbracă costumul popular și urcă pe scenă, nu reprezintă doar ansamblul nostru. Ei reprezintă familiile lor, comunitatea românească și România. Este o responsabilitate pe care încercăm să le-o insuflăm încă de la primele repetiții”, spune fondatoarea.

România, promovată în fața unui public multicultural

De-a lungul anilor, Ansamblul Datina Coventry a reprezentat comunitatea românească la numeroase evenimente organizate în Regatul Unit, printre care Rhythms of Hope din Watford, Black Country Multicultural Festival din Oldbury, manifestările dedicate Zilei Copilului din Doncaster și Liverpool European Festival, unde copiii au participat inclusiv la parada costumelor și dansurilor populare din centrul orașului.

Ansamblul a fost prezent și la evenimente organizate de Consulatul General al României la Birmingham, iar prin fiecare reprezentație copiii promovează cultura românească în fața unui public britanic și internațional.

Dr. Rani Gundhu: „Construiește o comunitate unită în jurul identității românești”



Impactul proiectului este remarcat și de personalități din societatea britanică.

Dr. Rani Gundhu QPM, cea mai longevivă femeie ofițer din cadrul West Midlands Police și distinsă cu Queen's Police Medal, apreciază că activitatea Florentinei Ioana depășește cu mult granițele dansului popular.

Potrivit acesteia, ceea ce face coordonatoarea Ansamblului Datina Coventry înseamnă, înainte de toate, construirea unei comunități unite în jurul valorilor, tradițiilor și identității românești. Prin dedicarea și consecvența sa, Florentina Ioana a devenit un reper pentru comunitatea românească din regiunea West Midlands.

Dr. Gundhu spune că impactul activității sale nu se limitează la Coventry. Împreună cu Ansamblul Datina, aceasta duce frumusețea dansului popular românesc în numeroase orașe din Regatul Unit și reprezintă cu demnitate comunitatea românească la evenimente culturale și multiculturale.

Oficialul britanic spune că a însoțit ansamblul la mai multe manifestări și că a observat un lucru care a impresionat-o profund: dincolo de profesionalismul cu care pregătește copiii, Florentina Ioana are o capacitate rară de a aduce oamenii împreună, de a crea legături între familii și de a transforma fiecare reprezentație într-un prilej de unitate și mândrie pentru comunitatea românească.

„În jurul ei nu se formează doar un ansamblu de dansuri populare, ci o comunitate în care copiii, părinții și voluntarii împărtășesc aceleași valori și același respect pentru patrimoniul cultural românesc”, este concluzia transmisă de Dr. Rani Gundhu.

Emanuel Minea: „Nu este doar o lecție de dans popular, ci și una de limbă, identitate și apartenență”

Președintele Asociației Românilor din Marea Britanie, Emanuel Minea, spune că a avut ocazia să urmărească îndeaproape activitatea Ansamblului Datina Coventry, inclusiv la repetițiile copiilor.

„Dincolo de spectacolele pe care le vede publicul, am descoperit o muncă impresionantă, construită cu răbdare, disciplină și multă dăruire. Doamna Florentina Ioana este unul dintre acei oameni care înțeleg că identitatea unei comunități se construiește prin educație, prin exemplul personal și prin investiția în generațiile tinere.

În fiecare repetiție am observat nu doar exigența firească a unui coordonator care își dorește performanță, ci și grija, dragostea și respectul cu care îi îndrumă pe fiecare dintre copii. Reușește să îmbine disciplina cu apropierea sufletească, iar acest lucru se vede în modul în care copiii răspund, în respectul pe care i-l poartă și în bucuria cu care revin, săptămână de săptămână, la repetiții”, afirmă acesta.

Emanuel Minea spune că unul dintre lucrurile care l-au impresionat cel mai mult este păstrarea limbii române.

„Deși majoritatea acestor copii cresc și sunt educați predominant în mediul britanic, în momentul în care intră în sala de repetiții și interacționează cu doamna Florentina, comunicarea se desfășoară firesc în limba română. Nu este doar o lecție de dans popular, ci și o lecție de limbă, de identitate și de apartenență. Într-o perioadă în care păstrarea limbii materne în diaspora reprezintă o provocare, acest lucru are o valoare extraordinară.”

Potrivit acestuia, Florentina și Viorel Ioana au construit prin voluntariat și efort personal mult mai mult decât un ansamblu folcloric.

„Au creat o comunitate în care copiii învață să fie mândri de originile lor, iar părinții găsesc un loc în care valorile românești sunt respectate și transmise mai departe.

Nu este întâmplător faptul că, la numeroase evenimente multiculturale organizate în Regatul Unit, oficiali britanici și reprezentanți ai autorităților locale au apreciat public activitatea Ansamblului Datina Coventry și au remarcat implicarea doamnei Florentina și a domnului Viorel. Aceste aprecieri confirmă faptul că munca lor depășește granițele comunității românești și este recunoscută ca o contribuție valoroasă la viața multiculturală a Regatului Unit.”

În opinia președintelui Asociației Românilor din Marea Britanie, Ansamblul Datina Coventry reprezintă „una dintre cele mai frumoase expresii ale implicării civice și culturale din diaspora românească”.

„Ceea ce construiesc Florentina și Viorel Ioana, împreună cu părinții și cei 32 de copii, înseamnă mai mult decât dans popular. Înseamnă continuitate, apartenență, respect pentru România și o investiție pe termen lung în viitorul comunității noastre din Marea Britanie”, concluzionează Emanuel Minea.