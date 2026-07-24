Un român în politica locală din Italia: cum se câștigă respectul comunității

Paul Vătămanu, consilier local într-o localitate din Italia, este invitat în emisiunea "Români care schimbă comunități". Emisiunea, moderată de Gabriel Nuță-Stoica, va fi difuzată miercuri, 24 iulie, începând cu ora 13.00.

Cum ajunge un român să fie ales consilier local într-o comunitate din Italia? Răspunsul îl aflăm în ediția de vineri, 24 iulie, a emisiunii „Românii care schimbă comunități”, în care invitat este Paul Vătămanu, consilier local în Azzano Decimo.

Stabilit de mulți ani în Italia, Paul Vătămanu a făcut pasul de la integrare la implicare civică, câștigând încrederea cetățenilor și devenind parte a administrației locale. Parcursul său demonstrează că românii din diaspora nu contribuie doar prin muncă și profesionalism, ci pot participa activ la dezvoltarea comunităților în care trăiesc și la luarea deciziilor care le influențează viitorul.

În dialogul său cu Gabriel Nuță-Stoica, redactor-șef adjunct ȘtiriDiaspora, Vătămanu vorbește despre drumul său de la plecarea din România până la funcția de consilier local, despre provocările pe care le-a întâmpinat, despre relația dintre românii din Italia și autoritățile locale, dar și despre modul în care poate fi câștigată încrederea unei comunități. Discutăm și despre implicarea civică, despre diferențele dintre administrația locală italiană și cea din România, precum și despre lecțiile pe care cele două țări le pot învăța una de la cealaltă.

Pornind de la propria experiență, Paul Vătămanu oferă sfaturi concrete pentru românii care își doresc să fie mai implicați în comunitățile în care trăiesc, explicând cum poate începe un astfel de parcurs și de ce participarea la viața publică este esențială pentru o integrare autentică.

Acest episod face parte din proiectul "Românii care schimbă comunități". Proiectul promovează exemple de români din diaspora care, prin implicare civică și responsabilitate, contribuie la dezvoltarea comunităților din care fac parte și la consolidarea imaginii României în lume.