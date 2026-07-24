La Sheffield, limba română și tradițiile aduc împreună zeci de familii. Proiectul care investește în viitorul copiilor din diaspora

În multe comunități românești din Marea Britanie, păstrarea identității naționale reprezintă una dintre cele mai mari provocări. Copiii cresc într-un sistem educațional britanic, folosesc limba engleză în cea mai mare parte a timpului și au tot mai puține ocazii de a descoperi cultura și tradițiile românești într-un cadru organizat.

Din această nevoie s-a născut proiectul „Stagiuni de activități tradiționale și de identitate națională pentru comunitatea din Marea Britanie - ediția 2026”, implementat de Asociația Românilor din Marea Britanie cu sprijinul financiar al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Inițiativa urmărește să ofere copiilor și familiilor românești contexte reale în care limba română, patrimoniul cultural și valorile naționale să fie descoperite prin experiențe practice și activități interactive.

Primele rezultate confirmă că proiectul răspunde unei nevoi reale. Dacă ediția din 2025 a implicat 30 de copii beneficiari direcți, doar primele două stagiuni organizate în 2026 au reunit deja 65 de copii și aproximativ 180 de participanți, semn că interesul comunităților românești pentru astfel de inițiative este în continuă creștere.

Sheffield, locul unde comunitatea s-a reunit în jurul valorilor românești

Pe 11 iulie, Sheffield a găzduit cea de-a doua stagiune educațională din cadrul proiectului. Evenimentul a adunat 25 de copii beneficiari direcți și aproximativ 60 de participanți – copii și părinți veniți din Sheffield, Doncaster, Rotherham, Barnsley și Nottingham.

Participarea familiilor din mai multe orașe demonstrează că astfel de programe depășesc limitele unei singure comunități și răspund unei nevoi tot mai mari de activități desfășurate în limba română, în special în comunitățile mici și mijlocii din Regatul Unit, unde accesul la asemenea inițiative este redus.

Pe parcursul zilei, copiii au participat la ateliere de scriere creativă, activități dedicate patrimoniului național și instituțiilor vii, susținute de Biblioteca Națională a României, ateliere despre ia românească și patrimoniul textil, jocuri tradiționale, prezentări de costume populare și un atelier de dans popular coordonat de Florentina Ioana.

Un moment aparte l-a reprezentat atelierul susținut de Gabriela Nicolescu, reprezentant al Bibliotecii Naționale a României. Copiii au aflat ce înseamnă patrimoniul național, care este rolul Bibliotecii Naționale și cum contribuie instituțiile culturale la păstrarea memoriei colective. Prin exemple precum Regina Maria și alte repere ale culturii române, participanții au descoperit că patrimoniul nu aparține doar trecutului, ci reprezintă o valoare vie, transmisă din generație în generație prin educație.

O carte și o diplomă pentru fiecare copil

La finalul stagiunii, fiecare copil a primit o diplomă de participare și volumul „Amintiri din copilărie”, de Ion Creangă.

Gestul continuă demersul început la prima stagiune, organizată la Cardiff, prin care Asociația Românilor din Marea Britanie încearcă să apropie noua generație de literatura română și să creeze contexte prin care copiii din diaspora să păstreze o legătură activă cu limba și cultura țării de origine.

Președintele Asociației Românilor din Marea Britanie, Emanuel Minea, spune că investiția în copii reprezintă cea mai importantă investiție pe care o poate face diaspora românească.

„Pentru noi, investiția în copiii români din diaspora este cea mai importantă investiție pe care o putem face pentru viitorul comunității românești din Marea Britanie. Dacă vrem ca limba română, valorile și identitatea noastră să dăinuie peste o generație, trebuie să construim astăzi contexte reale în care copiii să le descopere, să le înțeleagă și să le trăiască.”

Potrivit acestuia, stagiunile nu reprezintă simple evenimente culturale.

„Stagiunile educaționale pe care le dezvoltăm nu sunt simple evenimente culturale, ci un model de investiție în identitatea românească din diaspora. Fiecare atelier, fiecare activitate și fiecare copil care participă reprezintă un pas către consolidarea unei comunități românești puternice, educate și conectate la valorile sale.”

Emanuel Minea arată că rezultatele obținute în doar câteva luni confirmă necesitatea extinderii proiectului.

„În doar primele două stagiuni ale ediției 2026, organizate la Cardiff și Sheffield, am implicat aproximativ 180 de participanți, dintre care 65 de copii beneficiari direcți ai activităților educaționale. Practic, în doar două stagiuni am depășit impactul întregii ediții din 2025, când proiectul a reunit 30 de copii. Această creștere demonstrează că există o cerere tot mai mare pentru programe educaționale dedicate comunităților românești din Marea Britanie și confirmă că proiectul are potențialul de a fi extins la nivel național.”

În opinia sa, unul dintre cele mai importante câștiguri ale proiectului îl reprezintă faptul că acesta reușește să conecteze comunități aflate la zeci sau chiar sute de kilometri distanță unele de altele.

„Stagiunea de la Sheffield a reunit familii din Sheffield, Doncaster, Rotherham, Barnsley și Nottingham, demonstrând că proiectul depășește limitele unui singur oraș și devine un punct de referință pentru comunitățile românești din regiune. Tocmai în aceste comunități mici și mijlocii, unde accesul la activități culturale românești este limitat, considerăm că astfel de inițiative produc cel mai mare impact.”

Președintele Asociației Românilor din Marea Britanie consideră că proiectul demonstrează și cât de importantă este colaborarea dintre diaspora și instituțiile statului român.

„În egală măsură, consider că unul dintre cele mai importante rezultate ale proiectului este consolidarea colaborării dintre diaspora și instituțiile statului român. Prezența doamnei consul general Nicoleta Teodorovici și participarea Bibliotecii Naționale a României demonstrează că atunci când societatea civilă și instituțiile publice lucrează împreună, pot fi dezvoltate proiecte relevante, sustenabile și cu impact direct asupra comunităților românești din afara granițelor țării. Acesta este modelul de colaborare pe care ne dorim să îl dezvoltăm în continuare.”

Concluzia lui Emanuel Minea rezumă, de fapt, întregul proiect.

„Cred cu tărie că viitorul diasporei românești nu se construiește doar prin integrare, ci și prin păstrarea identității. Iar identitatea nu se transmite prin discursuri, ci prin experiențe, educație și comunitate.”

Consulul general: „Erați aici, dar nu erați vizibili”



La eveniment a participat și consulul general al României la Manchester, Nicoleta Teodorovici, care le-a înmânat copiilor diplomele de participare și a transmis un mesaj de apreciere pentru voluntarii și organizatorii implicați în proiect.

„Eu aș vrea să aducem mulțumirile noastre tuturor celor care sunteți aici și vă puneți sufletul, timpul, resursele și tot ce aveți mai bun ca să mențineți vii aceste activități. Este foarte important. Practic, totul începe cu voluntariatul și este foarte greu, într-o lume în care sunt atâtea nevoi și atâta presiune, departe de casă, să găsești oameni care pun suflet și fac astfel de lucruri.”

Diplomatul a spus de asemenea că sprijinul instituțiilor este important, însă adevărata forță a comunității vine din implicarea oamenilor.

„Contează că această zi este sub umbrela Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Sunt sigură că vor urma și alte activități și că veți ajunge la nivelul la care îi veți învăța și pe alții. În zona aceasta de nord a fost un pas important cu școala românească, cu șezătoarea, acum cu Școala Ion Creangă și cu Asociația Românilor din Marea Britanie. Contează foarte mult că v-ați mobilizat. Erați aici, dar nu erați vizibili, iar odată ce ați început să faceți activități este clar că și comunitatea românească a devenit vizibilă.”

Consulul general a anunțat că reprezentanții Consulatului își doresc să dezvolte noi proiecte împreună cu comunitățile românești și autoritățile locale.

„Noi suntem aici să vă sprijinim cât putem mai bine. Întâlniri vor mai fi și cu autoritățile locale. Vrem să facem ceva cu Ziua gastronomiei și a vinului românesc în această toamnă. Pentru copii este important să existe continuitate. Vrem să înțelegem ce le place cel mai mult, iar dansurile sunt foarte interactive, la fel și pregătirea mesei. Ne adunăm în jurul obiceiurilor, tradițiilor și valorilor românești și vă încurajăm. M-aș bucura să ne chemați de fiecare dată și, de câte ori vom putea, vom fi alături de dumneavoastră. Este important că aveți oaspeți din România. Chiar este o realizare.”

După stagiunile organizate la Cardiff și Sheffield, proiectul își continuă parcursul la Watford și Coventry, cu obiectivul declarat de a aduce limba română, tradițiile și identitatea națională mai aproape de cât mai mulți copii români din Marea Britanie.