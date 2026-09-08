Metodele interactive prin care Școala Românească din Cardiff îi atrage pe copiii din diaspora să învețe limba română în weekend

Școala Românească ROUCA din Cardiff

Școala Românească din Cardiff, Țara Galilor, îi ajută pe copii să învețe limba română prin metode inedite.

Gabriela Ferguson, fondator & CEO ROUCA - Romanian Organisation for Community Advancement CIC și fondatoarea Școlii Românești din Cardiff, a vorbit la DCNews și ȘtiriDiaspora.ro, în cadrul proiectului „Românii care schimbă comunități”, despre modul în care îi atrage pe copii, la activitățile de weekend, în a învăța limba română.

Profesor de matematică la LLanishen High School din Cardiff, Gabriela Ferguson s-a implicat în provocările din educația copiilor români din Țara Galilor și în dezvoltarea comunității românești din Marea Britanie.

Gabriela Ferguson a precizat că prezintă Școala Românească din Cardiff ca pe un club al comunității, unde copiii învață limba română într-un mod relaxat și interactiv. Prin jocuri, activități creative și resurse digitale, copiii învață unii de la alții, fără să simtă că participă la o școală tradițională și în weekend.



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„Dacă le spui că facem școală și sâmbătă, nu le va plăcea!”. Metoda inedită găsită de Gabriela Ferguson



”Chiar dacă sunt copii, care nu știu deloc românește, din momentul în care au activități împreună, învață, deoarece copii învață mai ușor unii de la alții. De fapt, partea de educație încerc să o fac astfel încât să nu fie percepută de copii ca fiind ”școală”, deoarece ei merg aici la școală, de luni până vineri. Dacă le spui că facem școală și sâmbătă... nu le va plăcea să facă și în weekend. Prin urmare, o denumim oficial ca școală, dar eu le spun că este un fel de club al nostru, al românilor, unde pot să vină să se simtă bine.

Într-adevăr, copiii nu simt că este școală, deoarece fac cu ei doar anumite activități concentrate pe scris caligrafic, nu îi țin mult, pentru a nu se plictisi, iar învățatul cuvintelor este mult mai interactiv. Avem un board interactiv și găsesc foarte multe resurse online, stimulative, care îi învață să coreleze cuvintele și vizual.

Ei rețin foarte bine, în momentul în care văd cuvântul scris și i-am învățat pronunția fonetică, știu diferența de pronunție între litere. Pentru unii, este mult mai ușor să vină la școală, pentru a avea un program structurat, cât de cât, dar apoi avem și un program pe care îl denumim Lego land, unde copiii învață prin jocuri de echipă, jocuri de socializare. De exemplu, pot să joace șah. Fetițele pot să facă lucru manual, avem și astfel de activități, precum aveau odinioară bunicii noștri”, a spus Gabriela Ferguson.