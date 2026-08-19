Dezbatere "Românii care schimbă comunităţi", ediţia a III-a. Despre diaspora care construiește și întoarcerea acasă

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DC News Media Group organizează cea de-a treia dezbatere din cadrul proiectului ”Românii care schimbă comunități”.

DC News Media Group organizează joi, 20 august 2026, cea de-a treia ediție a dezbaterilor din cadrul proiectului ,,Românii care schimbă comunități’’.

Evenimentul se va desfășura în format hibrid – online sau cu prezență fizică în studioul DCNEWS Media Group, situat în Piața Presei Libere nr. 1, corp D1, București, începând cu ora 14:00 (ora locală a României).

Dezbaterea va fi transmisă LIVE pe platforme online: www.stiridiaspora.ro - secțiunea dezbateri din cadrul rubricii ”Românii care schimbă comunități” și www.dcnews.ro - secțiunea dezbateri din cadrul rubricii ”Românii care schimbă comunități”, pe canalul de YouTube ale celor două platforme și pe paginile de Facebook ale celor două platforme.

Context

Milioane de români au plecat din țară în căutarea unor oportunități profesionale, a unui trai mai bun și a unui viitor mai sigur. Plecarea lor a schimbat nu doar România, ci și comunitățile în care au ales să trăiască.

În cadrul proiectului „Românii care schimbă comunități”, primele două ediții ale dezbaterilor au abordat procesul de integrare a românilor în țările gazdă, evoluția comunităților românești din diaspora și formele de implicare civică prin care românii din diaspora au devenit parte activă a societăților în care trăiesc. Discuțiile au evidențiat, totodată, rolul diasporei în crearea unor conexiuni durabile între România și comunitățile din afara țării.

Cea de-a treia ediție propune un nou pas: cum transformăm experiența acumulată de diaspora într-o resursă pentru dezvoltarea României? Ce poate aduce diaspora acasă? Ce modele și soluții dezvoltate în alte societăți pot fi adaptate și valorificate în România?

Întoarcerea nu presupune întotdeauna o revenire definitivă, ci poate însemna și păstrarea unei legături active cu România prin implicare profesională, civică, antreprenorială sau educațională, chiar și de la distanță. În acest proces, asociațiile și organizațiile românești din diaspora, instituțiile publice, mediul de business, presa și comunitățile locale pot avea un rol esențial în consolidarea relației cu diaspora într-un parteneriat real, construit pe colaborare și rezultate.

Dincolo de distanță, rămâne însă o întrebare esențială: Cum transformăm experiența românilor de pretutindeni într-o forță pentru construirea unor comunități mai puternice, atât în România, cât și în afara ei?

Teme de dezbatere

Dincolo de statistici, migrația înseamnă povești personale, sacrificii, adaptare și reconstrucție. Ce au câștigat românii din experiența profesională și personală trăită în străinătate?

Întoarcerea acasă: între dorință, oportunitate și realitate. Când devine revenirea o opțiune concretă? Ce îi poate determina pe românii din diaspora să revină, să investească sau să colaboreze cu România?

Diaspora care construiește: de la inițiative locale la modele de succes

Rolul asociațiilor în sprijinirea românilor, integrarea în societățile gazdă, păstrarea identității culturale, educație și implicare civică

Instituțiile și diaspora – de la relație administrativă la parteneriat

Educația – cea mai importantă punte către România. Cum păstrăm limba română și legătura cu România în rândul copiilor și tinerilor din diaspora? Ce rol au școlile, profesorii, părinții, asociațiile și instituțiile culturale?

Voluntariatul și implicarea civică

Diaspora și România – o relație care trebuie reconstruită permanent. Cum transformăm experiența românilor plecați într-o resursă pentru România și pentru comunitățile românești de pretutindeni?

Agenda dezbaterii

Moderator: Florin Răvdan Jurnalist DC NEWS

14:00-14:05: CUVÂNT DE DESCHIDERE:

Gabriel Nuță-Stoica, Redactor-șef adjunct Știridiaspora.ro

14:05-15:50: DEZBATERI, PREZENTĂRI, SOLUȚII

Speakeri

Diana-Ștefana Baciuna, Secretar de stat, Ministerul Culturii

Daiana Theodora Cuibus, Director General Institutul Limbii Române

Dumitrița Albu, Secretar Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, Camera Deputaților ONLINE

Cătălin Mustăţea, Consilier local în Villafranca di Verona ONLINE

Claudia Puiu-Barraud, Consilier pentru politici și strategii publice și Președintele Centrului Franco-Român de cooperare economică și culturală Bordeaux din Franța ONLINE

Georgiana Mănăilă, Medic român stabilit în Elveția ONLINE

Diana Gini, Ambasador al Romanian United Foundation la Madrid ONLINE

Maria Moïs, Președinte Asociația Vocea Diasporei ONLINE

Alin Stanciu, Rezident în Danemarca și Reprezentant al Diaspora.ro ONLINE

Elisabeta Cioată Burduja, Președinte Centrul de Cultură și Tradiție Italo-Românescă – Italia ONLINE

Dana Mihalache, Președinte Asociației ,,Spirit Românesc’’ ONLINE

Luciana Ludușan, Președinte Asociația Villaggio Romeno ONLINE

Ștefania Banu, Fondatoare Roconect ONLINE

15:50-16:00- CONCLUZII