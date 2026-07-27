Dezbatere "Românii care schimbă comunităţi", ediţia a II-a. Despre implicare civică, educație, parteneriate

Foto: Inquam Photos / George Calin

DC News Media Group organizează cea de-a doua dezbatere din cadrul proiectului ,,Românii care schimbă comunități’’.

DC News Media Group organizează marți, 28 iulie 2026, cea de-a doua ediție a dezbaterilor din cadrul proiectului ,,Românii care schimbă comunități’’.

Evenimentul se va desfășura în format hibrid – online sau cu prezență fizică în studioul DCNEWS Media Group, situat în Piața Presei Libere nr. 1, corp D1, București, începând cu ora 14:00 (ora locală a României).

Dezbaterea va fi transmisă LIVE pe platforme online: www.stiridiaspora.ro - secțiunea dezbateri din cadrul rubricii „Românii care schimbă comunități” și www.dcnews.ro - secțiunea dezbateri din cadrul rubricii „Românii care schimbă comunități”, pe canalul de YouTube ale celor două platforme și pe paginile de Facebook ale celor două platforme.

Context

Diaspora românească reprezintă o componentă semnificativă a populației României, cu un impact major asupra țării de origine. Potrivit datelor Ministerului Afacerilor Externe, aproximativ 5,7 milioane de români trăiesc în afara granițelor, ceea ce plasează România printre statele europene cu cele mai numeroase comunități din diaspora.

Românii de pretutindeni sunt activi în domenii, precum: educația, sănătatea, antreprenoriatul, cercetarea, cultura, administrația publică și sectorul asociativ. Prin activitatea lor profesională și civică, contribuie la dezvoltarea comunităților în care trăiesc, promovează valorile românești și consolidează imaginea României în plan internațional.

În ultimii ani, comunitățile românești din diaspora au evoluat de la etapa integrării la cea a implicării active în viața publică a statelor gazdă. Românii coordonează organizații, dezvoltă proiecte educaționale și culturale, inițiază afaceri, desfășoară activități de voluntariat și construiesc parteneriate cu autorități și instituții locale. Cu toate acestea, impactul acestor inițiative rămâne insuficient valorificat în spațiul public, iar numeroase exemple de bune practici sunt cunoscute doar la nivel local.

În acest context, cea de-a doua ediție a dezbaterii „Românii care schimbă comunități” urmărește să aducă în prim-plan contribuția românilor din diaspora la promovarea imaginii României, la dezvoltarea relațiilor dintre comunitățile românești și instituțiile din statele gazdă și la consolidarea unei rețele de colaborare bazate pe experiență, încredere și responsabilitate civică.

Teme de dezbatere

Diaspora românească – partener strategic în dezvoltarea și promovarea României.

Contribuția românilor din diaspora la imaginea și reputația României în Europa și în lume.

Leadership, implicare civică și exemple de bune practici din comunitățile românești.

Rolul educației, culturii și antreprenoriatului în consolidarea comunităților românești.

Noua generație de români din diaspora: identitate culturală, participare civică și leadership comunitar.

Parteneriate între organizațiile românilor de pretutindeni, autoritățile locale și instituțiile din România.

Rolul mass-media în promovarea modelelor de succes și în consolidarea legăturilor dintre românii de pretutindeni.

Agenda dezbaterii

Moderator: Florin Răvdan, Jurnalist DC NEWS

14:05-14:15: CUVÂNT DE DESCHIDERE:

Eugen Tomac, Consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni - Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni, Administrația Prezidențială ONLINE

14:15-16:20: DEZBATERE: „Românii care schimbă comunități” – Diaspora românească, un partener strategic în dezvoltarea comunităților, promovarea României și consolidarea identității românești prin leadership, educație, cultură și implicare civică.

SPEAKERI

Corina Crețu, Consul General – șef al Consulatului General al României la Salonic, Republica Elenă ONLINE

Dr. Cosmin Dumitrescu, Consulul General al României la Torino, Republica Italiană ONLINE

Valentin Făgărășian, Președinte PNL Italia ONLINE

Daniela Crăciunescu, Fondatoare Asociația Română pentru Sprijin și Dezvoltare (Paris)

Dr. Aura Imbarus, Profesor și autor ONLINE

Daniela Cousins-Vițelaru, Fondatoare Junior International TV, Londra ONLINE

Nicu Dendiu, Președinte Asociația Uniunea Muncitorilor Români din Spania și Fondatorul postului de radio ,,Radio Românul’’ ONLINE

Miruna Căjvăneanu, Jurnalist, co-autor “Radacini la Jumătate - 30 de ani de imigrație românească în Italia” ONLINE

Florin Adrian Hebean, Secretar și Coordonator al corului Parohiei Ortodoxe Române Megen-Arnhem ONLINE

Marian Ardelean, Scriitor, blogger și realizator podcast "Ardelean în Yorkshire" ONLINE

Nicu Ion, Profesor de matematică stabilit în Newcastle, fost consilier local în Marea Britanie ONLINE

Elena Bolânu, Scriitoare de literatura pentru copii si cadru didactic în învățământul preșcolar ONLINE

Dinu Gîndu, Director General Institutul Cultural Român – Lisabona ONLINE

Ana-Maria Fleger, Președinte Asociaţia Germano-Română Litera Bruchsal ONLINE

16:20-16:30- CONCLUZII:

Gabriel Nuță-Stoica, Redactor-șef adjunct Știridiaspora.ro