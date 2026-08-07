De ce a investit Olanda milioane de euro pentru a găsi avocați vorbitori de limbă română. ”Ei gândesc economic”

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Alina Totti, consilier local în Eindhoven, a explicat de ce autoritățile olandeze au investit milioane de euro în avocați vorbitori de limbă română.

Invitată a emisiunii „Românii care schimbă comunități”, moderată de Gabriel Nuță-Stoica, a fost invitată Alina Totti, consilier local în Eindhoven, Olanda. După o carieră construită în șapte țări, experiențe în jurnalism internațional și în instituțiile europene, Alina a ales să se implice în administrația locală pentru a contribui la dezvoltarea comunității și la apărarea drepturilor tuturor locuitorilor orașului. Aceasta a explicat de ce Olanda a investit milioane de euro pentru a găsi avocați vorbitori de limbă română și ce avantaj aduce românilor, dar și statului olandez.

"Dacă cineva are o problemă poate veni la unul dintre cele cinci puncte deschise de autoritățile olandeze"

"Eu am foarte mulți colegi olandezi, inclusiv în consiliul local, care sunt foarte bine intenționați, dar nu au informații și nu înțeleg ce se întâmplă în comunitatea de români, de indieni, de spanioli etc. Avantajul meu e că eu pot veni în primărie, vin cu informațiile corecte despre probleme și atunci pot să inițiez o moțiune sau să rezolv o chestiune între departamente care să-i ajute pe români. De exemplu, dacă cineva din Eindhoven sau împrejurimi are o problemă, simte că a fost tras pe sfoară, simte că nu a fost plătit, a cumulat probleme financiare, poate veni la unul dintre cele cinci puncte deschise de autoritățile olandeze.

"Milioane de euro pentru a găsi avocați vorbitori de limbă română"

Au investit foarte mulți bani și au fost angajați vorbitori de română, poloneză, turcă etc. Își face ori o programare, ori vine direct la ghișeu, la primărie, și poate vorbi cu cineva, în limba română, gratuit. În primă fază, primește niște informații de bază. Dacă e nevoie de un avocat, se dă o trimitere către un alt ghișeu unde poate vorbi cu un avocat. Ministerul Afacerilor Sociale din Olanda chiar a investit niște milioane de euro pentru a găsi avocați vorbitori de limbă română, poloneză, turcă etc. Pentru autoritățile olandeze acestea nu sunt doar probleme sociale. Ei o gândesc din perspectivă economică. Se gândesc: 'cum ne asigurăm că firmele și agricultura olandeză continuă să aducă prosperitate Olandei'? Au ajuns la răspunsul că se poate face printr-o forță de muncă disponibilă și bine tratată. Se întâmplă în continuare multe nereguli, pentru că oamenii sunt oamenii. Totuși, autoritățile olandeze investesc foarte mulți bani pentru a opri aceste nereguli de pe piața muncii", a spus Alina Totti, consilier local în Eindhoven, Olanda.

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