La Watford, copiii români au redescoperit limba, tradițiile și poveștile de acasă

Pentru câteva ore, Watford a devenit un loc în care România a fost mai aproape de copiii crescuți departe de țară. Au fost povești despre oameni care au făcut istorie, pași de dans popular, cărți în limba română, jocuri, întâlniri și, mai ales, ocazia pentru familiile românești de a petrece timp împreună.

Pe 5 septembrie 2026, Asociația Românilor din Marea Britanie (ARMB) a organizat la Watford cea de-a treia stagiune educațională din cadrul proiectului „Stagiuni de activități tradiționale și de identitate națională pentru comunitatea din Marea Britanie - ediția 2026”, proiect realizat cu sprijinul financiar al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Aproximativ 35 de persoane au participat la întâlnire, dintre care 20 de copii. Pentru ARMB, evenimentul a avut o semnificație aparte: a fost prima activitate educațională și culturală organizată de asociație în comunitatea românească din Watford.

O comunitate cu multe familii tinere și copii

Watford este una dintre comunitățile în care există numeroase familii românești, dar în care astfel de activități dedicate limbii și culturii române au fost până acum mai puține. Tocmai de aceea, întâlnirea a fost gândită nu doar ca un eveniment pentru copii, ci și ca un prilej pentru familii să se cunoască, să petreacă timp împreună și să redescopere lucruri care îi leagă de România.

Pentru cei mici, ziua a început cu un atelier dedicat personalităților culturale românești. Vedeta întâlnirii a fost Sergiu Celibidache, unul dintre cei mai importanți dirijori români și una dintre personalitățile care au dus numele României pe marile scene ale lumii. Copiii au descoperit povestea lui, parcursul său profesional și contribuția sa la muzica clasică, dar și ideea că România are numeroase modele de excelență despre care merită să afle, chiar dacă s-au născut și cresc într-o altă țară.

După partea educațională, atmosfera s-a schimbat. Copiii și părinții au intrat într-un atelier de dans popular coordonat de Florentina Ioana, instructor specializat. Aici, tradiția nu a mai fost doar o lecție despre trecut, ci o experiență trăită împreună.

Copiii au învățat pași de dans, au încercat să țină ritmul și s-au bucurat de o activitate în care au putut participa alături de părinți. Pentru o comunitate aflată la mii de kilometri de România, astfel de momente au o valoare aparte: îi ajută pe cei mici să descopere cultura românească într-un mod natural, prin experiențe pe care le pot asocia cu bucuria și cu oamenii din jurul lor.

„Dansul tradițional are o capacitate extraordinară de a aduce oamenii împreună. Am văzut copii și părinți participând împreună, învățând pași de dans, colaborând și bucurându-se de experiență ca o adevărată comunitate”, a explicat Emanuel Minea, președintele Asociației Românilor din Marea Britanie.

O carte românească pentru fiecare copil

Un alt moment important al întâlnirii a fost dedicat lecturii. Fiecare copil participant a primit o diplomă din partea Asociației Românilor din Marea Britanie și volumul „Amintiri din copilărie” de Ion Creangă. Este un gest simplu, dar cu o miză importantă: apropierea copiilor de limba română prin cărți pe care să le poată descoperi acasă, împreună cu părinții.

Pentru copiii din diaspora, limba română se păstrează cel mai bine atunci când nu rămâne doar o limbă vorbită în familie, ci devine și limba poveștilor, a cărților, a jocurilor și a experiențelor frumoase.

ARMB a făcut același lucru și la Cardiff și Sheffield, iar proiectul continuă să ducă astfel de activități și în alte comunități românești din Marea Britanie.

Dincolo de atmosfera de sărbătoare, întâlnirea de la Watford a scos la iveală și o realitate cu care organizatorii se întâlnesc tot mai des: pentru unii copii, limba română devine tot mai puțin prezentă în viața de zi cu zi.

„La Watford am observat cu bucurie interesul și entuziasmul copiilor, însă am remarcat și o realitate pe care o întâlnim tot mai des în comunitățile pe care le vizităm. Aceea că mulți dintre ei vorbesc limba română la un nivel limitat”, a declarat Emanuel Minea.

Tocmai de aceea, astfel de întâlniri încearcă să creeze contexte în care copiii să folosească limba română fără presiunea unei lecții clasice. Vorbesc, ascultă povești, descoperă personalități, dansează și se joacă alături de alți copii români.

„Acest lucru ne confirmă încă o dată cât de importante sunt proiectele care creează contexte naturale în care copiii să folosească limba română, să învețe despre cultura și istoria țării de origine și să interacționeze cu alți copii români”, a mai spus președintele ARMB.

Prieteniile care rămân după ce evenimentul se termină

Poate cel mai frumos lucru care se întâmplă în astfel de proiecte nu poate fi măsurat în numărul participanților sau al atelierelor. Este ceea ce se întâmplă între copii.

Unii vin timizi, fără să cunoască pe nimeni. După câteva ore, ajung să se joace împreună, să vorbească, să danseze și să își facă prieteni.

„Vedem copii care, la început, sunt timizi și retrași, iar după câteva ore își fac prieteni noi, se joacă împreună, dansează, comunică în limba română și capătă mai multă încredere în ei înșiși”, povestește Emanuel Minea.

Pentru organizatori, tocmai aceste legături pot deveni una dintre cele mai importante moșteniri ale proiectului. Un copil care își găsește prieteni români, care descoperă că limba pe care o vorbește acasă poate fi și limba unei comunități și care începe să fie curios în legătură cu România are șanse mai mari să păstreze această legătură și mai târziu.

Întâlnirea de la Watford este cea de-a treia stagiune organizată în cadrul ediției din 2026, după cele de la Cardiff și Sheffield. În total, proiectul a ajuns până acum la aproximativ 215 participanți, dintre care 85 de copii beneficiari direcți.

Cifrele arată că există interes pentru astfel de activități, dar și o nevoie reală în comunitățile românești din Marea Britanie.

„Acesta este unul dintre obiectivele principale ale Asociației Românilor din Marea Britanie: să identificăm și să sprijinim comunitățile românești unde oportunitățile educaționale și culturale sunt limitate și unde riscul de pierdere a limbii române, a identității culturale și a legăturii cu România este mult mai mare”, spune Emanuel Minea.

În cazul Watford, prima întâlnire a fost și o ocazie pentru organizatori să descopere mai bine comunitatea locală și să vadă cât de mult potențial există pentru viitoare activități.

Urmează Coventry

Proiectul „Stagiuni de activități tradiționale și de identitate națională pentru comunitatea din Marea Britanie - ediția 2026” se apropie de final.

După Cardiff, Sheffield și Watford, ultima întâlnire este programată la Coventry, pe 19 septembrie 2026.

Va fi încă o zi dedicată copiilor și familiilor românești, cu activități menite să apropie noile generații de limba română, de tradiții și de poveștile țării din care provin părinții sau bunicii lor.

Trei stagiuni au fost deja încheiate. 85 de copii au participat direct, iar peste 200 de oameni au trecut prin activitățile proiectului. Dincolo de cifre, însă, rămân lucrurile care nu se văd într-un tabel: o carte românească dusă acasă, un copil care învață un dans popular, o poveste despre un român devenit celebru în lumea întreagă și, poate cel mai important, câțiva copii care pleacă de la întâlnire cu prieteni noi. Iar pentru o comunitate aflată departe de România, acestea sunt lucrurile care pot ține vie legătura cu „acasă”.