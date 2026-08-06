Un colț de Românie în Germania. Centrul cultural care păstrează vie identitatea copiilor din diaspora

Cum păstrează o asociație din Nürnberg legătura copiilor români cu limba și identitatea lor. Povestea unui centru cultural care unește generații

Pentru mulți dintre copiii românilor stabiliți în Germania, limba română este limba în care vorbesc cu bunicii în timpul vacanțelor sau la apelurile video de acasă. În restul timpului, viața lor se desfășoară în limba germană, iar contactul cu cultura românească riscă să devină tot mai fragil odată cu trecerea anilor.

La Nürnberg, această provocare a fost transformată într-un proiect de comunitate. Prin Centrul Cultural Româno-German „Dumitru Dorin Prunariu”, Asociația DACIA e.V. a creat un loc în care copiii învață limba română, descoperă tradițiile și cultura țării din care provin părinții lor și își construiesc, pas cu pas, o identitate care îmbină firesc cele două lumi din care fac parte.

Mai mult decât o școală de limba română, centrul a devenit un spațiu în care educația, cultura și voluntariatul contribuie la consolidarea unei comunități românești active în Germania.

O școală care înseamnă mai mult decât lecții de gramatică

La Școala de Limba Română organizată de Asociația DACIA vin copii din familii româno-germane, copii născuți în Germania, dar și copii ai unor părinți români care, din diferite motive, nu au reușit să păstreze o legătură constantă cu limba maternă.

Pentru părinți, înscrierea la cursuri înseamnă mai mult decât dobândirea unor competențe lingvistice. Este o investiție în identitatea copiilor și în relația lor cu România.

În jurul acestor cursuri gravitează o întreagă comunitate. Pe lângă orele de limba română, centrul organizează ateliere de lectură și scriere creativă, activități de pictură, muzică și teatru, conferințe, lansări de carte, expoziții și evenimente dedicate promovării tradițiilor românești. Tot aici sunt dezvoltate proiecte de voluntariat și colaborări cu instituții românești și germane, într-un dialog permanent între cele două culturi.

O misiune pentru generațiile care cresc departe de România

Pentru Ionela van Rees-Zota, președinta Asociației DACIA e.V., proiectul are o puternică dimensiune personală.

„Pentru mine, prin Centrul Cultural Româno-German și Școala de Limba Română, îmi îndeplinesc o misiune de suflet și o responsabilitate față de generațiile de copii care cresc departe de România. Consider că păstrarea limbii române este una dintre cele mai importante investiții pe care o putem face pentru viitorul comunității noastre. Prin fiecare activitate contribuim la transmiterea limbii, culturii și valorilor românești, oferind copiilor posibilitatea de a-și cunoaște rădăcinile și de a fi mândri de identitatea lor.”

Mesajul surprinde una dintre cele mai importante provocări cu care se confruntă diaspora românească: cum poate fi transmisă identitatea culturală unor copii care cresc într-o altă țară, fără ca aceasta să devină o obligație, ci o experiență pe care să o descopere cu bucurie.

Copiii descoperă că bilingvismul este un avantaj

Rezultatele proiectului devin vizibile după doar câteva luni de participare constantă la activități.

Copiii încep să vorbească mai ușor românește, capătă încredere și descoperă că apartenența la două culturi reprezintă un avantaj.

Ionela van Rees-Zota explică schimbările pe care le observă în fiecare generație de cursanți.

„Observăm că, odată cu participarea constantă la activități, copiii devin tot mai interesați de limba și cultura română. Își dezvoltă și își valorifică cunoștințele, comunică mai ușor cu părinții, bunicii și rudele din România și se implică activ în viața comunității românești. În același timp, înțeleg că vorbirea limbii române reprezintă o calitate și un avantaj important, mai ales în Nürnberg, unde comunitatea românească reprezintă una dintre cele mai numeroase minorități ale orașului. Copiii capătă încredere în propriile forțe și descoperă că apartenența la două culturi este o valoare care îi îmbogățește.”

În spatele acestor progrese se află un proces educațional construit astfel încât învățarea să fie asociată cu experiențe pozitive și cu sentimentul de apartenență la comunitate.

Limba română se învață prin joc, muzică și prietenie

La Centrul Cultural „Dumitru Dorin Prunariu”, lecțiile nu sunt construite exclusiv în jurul manualelor.

Jocurile, lectura, muzica și activitățile creative devin instrumente prin care copiii își dezvoltă vocabularul și își exersează exprimarea în limba română.

Profesorul Ionela van Rees-Zota spune că cea mai mare satisfacție vine atunci când vede că elevii folosesc limba română în mod firesc și că aceasta îi apropie de familiile lor.

„Fiecare lecție este o oportunitate de a transforma învățarea într-o experiență plăcută. Copiii vin cu bucurie la cursuri, își fac prieteni și descoperă că limba română poate fi învățată prin joc, lectură, muzică și activități creative. Cea mai mare satisfacție este să îi vedem progresând și folosind cu încredere limba română. Ne bucurăm să vedem cum reușesc să scrie și să vorbească cu familia din România, iar relația cu bunicii și rudele apropiate devine mai firească și mai apropiată datorită faptului că se pot înțelege și comunica în limba română.”

În multe familii din diaspora, exact această comunicare dintre generații reprezintă una dintre cele mai mari provocări. Când copiii nu mai stăpânesc limba română, relația cu bunicii și cu rudele din țară devine mai dificilă. Cursurile organizate de asociație contribuie tocmai la reducerea acestei distanțe.

O comunitate care se construiește prin implicare

Rolul centrului nu se limitează la activitățile educaționale.

Voluntarii contribuie la crearea unui mediu în care copiii învață să colaboreze, să se implice și să privească identitatea românească drept o resursă.

Gabriela Heller, unul dintre voluntarii implicați în proiect, spune că obiectivul este dezvoltarea copiilor dincolo de competențele lingvistice.

„La Centrul Cultural nu construim doar competențe, ci și relații. Îi încurajăm pe copii să fie curioși, încrezători și mândri de identitatea lor, să colaboreze și să descopere frumusețea culturii române. Comunitatea le oferă un mediu în care pot crește armonios și își pot valorifica potențialul.”

Această atmosferă îi determină pe copii să revină constant la activități și îi transformă, treptat, în participanți activi la viața comunității românești din Nürnberg.

O investiție în viitorul comunității românești

Impactul proiectului depășește rezultatele obținute în sala de clasă.

Copiii își dezvoltă competențele de comunicare în limba română, își consolidează identitatea culturală și lingvistică și înțeleg mai bine istoria și tradițiile țării de origine. În același timp, familiile devin mai implicate în procesul educațional, iar relațiile dintre copii și rudele din România se întăresc prin posibilitatea unei comunicări firești.

Activitățile centrului contribuie și la dezvoltarea spiritului civic, a voluntariatului și a dialogului intercultural, demonstrând că integrarea într-o societate occidentală nu presupune renunțarea la propria identitate, ci dimpotrivă, valorificarea acesteia.

Un model care inspiră comunitățile românești din diaspora

Experiența Asociației DACIA e.V. Nürnberg arată că păstrarea limbii române nu depinde doar de eforturile unei familii, ci și de existența unor comunități capabile să creeze contexte în care copiii să învețe cu plăcere, să lege prietenii și să descopere că rădăcinile lor reprezintă un avantaj.

Prin educație, cultură și implicare civică, Centrul Cultural Româno-German „Dumitru Dorin Prunariu” oferă un model de bună practică pentru diaspora românească. Este dovada că investiția în limba română și în identitatea culturală a copiilor nu înseamnă doar păstrarea unei moșteniri, ci construirea unei comunități mai unite, mai active și mai puternice, capabile să transmită mai departe valorile românești, indiferent de distanța față de țară.