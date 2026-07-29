Ce îi leagă pe copiii născuţi în diaspora de România. Răspuns de la vârful ICR Lisabona

Foto: Inquam Photos / George Calin

Pentru românii din diaspora, identitatea națională, valorile culturale primite acasă și dorul profund de țară rămân principalele punți de legătură cu România.

Un exemplu în acest sens vine din Portugalia. Deşi comunitatea de români nu e mare, pentru că în Portugalia sunt, din datele Institutului Cultural Român, aproximativ 20.000 de români, aceasta se mobilizează exemplar şi participă activ la evenimentele care le celebrează originile. Nici măcar faptul că unii dintre ei au aproape două decenii de când nu au mai venit în România nu îi ţine departe.

"Pe românii din diaspora identitatea îi leagă cel mai mult de locurile natale. Şi dorul de ţară, şi valorile pe care le-au obţinut prin intermediul culturii româneşti, cât timp au fost crescuţi şi educaţi în România. Aceste lucruri generează o participare foarte bună la evenimentele dedicate identităţii naţionale. Spre exemplu, evenimentele care au în centrul lor ia, care au avut mereu un succes deosebit.

Toate elementele de identitate naţională au un potenţial foarte mare, pentru că românii de aici doresc să îşi amintească de casă, le este dor. Am cunoscut aici, în Portugalia, oameni care nu au mai fost de 18 ani acasă, în ţară, dar asta nu îi face să nu fie prezenţi sau să nu se implice în evenimentele dedicate României. Dorul este principalul lucru. Şi la vernisajele pe care le organizăm noi la ICR ne bucurăm constant de o prezenţă semnificativă a comunităţii româneşti din Lisabona, dar vin oameni şi din sudul Portugaliei. Românii vin să se mândrească cu aceste evenimente", a declarat Dinu Gîndu, preşedintele Institutului Cultural Român.

Ce îi ţine conectaţi pe copiii românilor din diaspora

Dacă în ceea ce îi priveşte pe românii plecaţi în străinătate în căutarea unui trai mai bun dorul este principalul element care îi ţine legaţi de ţara natală şi de identitatea naţională, ce îi face pe copiii lor, cei născuţi în diaspora, să se conecteze cu România?

Pe lângă educația primită de la părinți, un rol esențial în menținerea limbii și culturii române îl au întâlnirile de la biserică și cursurile organizate în cadrul școlilor de duminică. Aceste medii le oferă copiilor din diaspora un cadru structurat în care pot comunica în limba maternă și pot descoperi reperele majore ale culturii românești.

"Educaţia de acasă din familie îi aduce pe copiii românilor din diaspora. Şi întâlnirile de la Biserică ajută foarte mult. Pentru că acolo se întâlnesc şi cu alţi copii, şi pot comunica în limba română. Mai sunt şi şcolile de duminică, unde beneficiază într-o manieră mult mai organizată şi bine structurată de elementele importante ale culturii româneşti", a mai spus Dinu Gîndu în cadrul ediţiei a II-a a dezbaterii "Românii care schimbă comunităţi", transmisă de Ştiri Diaspora şi DC News.