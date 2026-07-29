Școala de părinți din diaspora, soluția împotriva diluării identității românești

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Riscul ca identitatea națională să se dilueze în rândul comunităților din afara granițelor este din ce în ce mai prezent din cauza nepregătirii și a abordărilor depășite.

Copiii români crescuți în străinătate, aflați la granița dintre două culturi, au nevoie de un model de educație adaptat contextului modern, nu de metode rigide care îi îndepărtează.

Lipsa de conectare dintre părinți și noua realitate în care cresc copiii din diaspora riscă să ducă la pierderea definitivă a legăturii dintre copiii români născuţi în afara ţării și România. Daniela Cousins-Vițelaru, fondator Junior International TV din Londra, trage un semnal de alarmă asupra modului în care este gestionată educația copiilor români născuți în străinătate și propune o „școală de părinți” care să creeze punți reale între comunități, familie și țara de origine.

"Călătorind foarte mult, mi-am dat seama că de acasă nu există interes pentru ţara de origine. Iar părinţii au un set limitat de cunoştinţe. Ceea ce e normal, toţi avem. Dar dacă există o coerenţă şi o congruenţă şi un mod de a ne pune împreună la dezbateri... De asta m-am gândit să fac "şcoala de părinţi". Exact cum faci şcoala de şoferi, să faci şi şcoala de părinţi. Şi nu e vorba de parenting, nu! E şcoala unde vii şi înveţi cum să fii părinte, pentru că, nu-i aşa, chiar nu ştim cu toţii cum să fim părinţi.

Şi dacă eu le dau copiilor nişte noţiuni, şi îi spun unuia că e un geniu, iar mama se sperie, pentru că nu crede că e un geniu, respectivul copil nu se duce să caute în interiorul lui să afle cine este el, copilul român născut la Londra. Asta dacă nu există acea congruenţă între ce facem noi la şcoală şi ce fac acasă părinţii. Realitatea din diaspora este foarte simplă. Din neatenţie, din nepregătire şi neglijenţă, România se poate dilua. De ce ar mai fi relevantă România pentru un copil care este doar pe jumătate român? Dar un copil pe jumătate englez, pe jumătate român, poate aduce valoare ţării mamei lui aşa cum poate 10 politicieni de la noi nu o pot face", a declarat Daniela Cousins-Viţelaru în cadrul ediţiei a II-a a dezbaterii "Românii care schimbă comunităţi", transmisă de DC News şi Ştiri Diaspora.

Sunt diferenţe între a fi părinte în România şi a fi părinte în diaspora?

Relația dintre părinți și copiii crescuți în afara țării suferă adesea din cauza lipsei de adaptare a adulților la mediul local. Rămânerea într-o „bulă” strict românească poate bloca evoluția și înțelegerea propriei familii. Cât de mari sunt, de fapt, diferenţele între a fi părinte în România şi a fi părinte în diaspora?

"E o foarte mare diferenţă. Eu am luat România cu mine, dar nu am uitat să mă actualizez, să mă uit în jur. Doar aşa rămânem relevanţi, doar aşa rămânem importanţi. Să ne conectăm, să înţelegem unde suntem. Sunt români care locuiesc la Londra şi care nu au vizitat niciodată Big Ben-ul. Stau doar în comunitatea de români. Dar nu ai ce să înveţi dacă stai doar în comunitatea de români. Ai învăţat deja tot, ştii tradiţiile, ştii tot. Eu nu pot să îi explic lucruri copilului meu, dacă nu înţeleg realitatea în care el trăieşte acum. Eu, ca părinte, trebuie să învăţ. Deşi sunt părinte şi am o anumită vârstă, nu le ştiu pe toate. Şi asta e atitudinea pe care o au mulţi părinţi români din afara ţării: "eu sunt părinte, am o vârstă, ştiu mai bine". Dar nu! Le spun copiilor la şcoală că şi eu învăţ de la ei. Eu, spre exemplu, le-am spus părinţilor copiiilor pe care îi am la cursurile mele că a trebuit să mă educ pentru a face materialele în aşa fel încât să îi conving să rămână. Să îmi dau seama ce fel de "cârlig" pot pune în contextul actual, pentru a captiva copilul", a mai explicat Daniela Cousins-Viţelaru.

Şcolile româneşti din diaspora "în proporţie de peste 50% sunt inutile"

Daniela Cousins-Viţelaru spune că peste jumătate dintre şcolile româneşti din diaspora nu apropie copiii românilor de ţara natală, ci nu fac decât să cheltuie banii contribuabililor din România.

"Sunt atâtea lucruri rigide, de "lemn", cu şcoala românească de acolo şi de dincolo. Apropo de şcolile din diaspora, risc şi îmi asum, în proporţie de peste 50% sunt inutile. Nu poţi da ceea ce nu ai. Ce facem? Colorăm pe banii contribuabililor din ţară? Nu putem să risipim banii oamenilor care plătesc taxe în ţară pentru a face colorare de imagini printate pe internet. Trebuie să ne trezim un pic, ca să rămânem relevanţi. Copiii actuali nu mai au nicio durere în nicio parte de România, dacă noi nu ştim să o împachetăm. Şi asta lipseşte", a mai declarat Daniela Cousins-Viţelaru.