Octavian Ursu, primarul orașului Görlitz, a găsit o metodă inedită de comunicare cu cetățenii. Modelul care poate fi preluat și de România / video

Octavian Ursu

Octavian Ursu a vorbit despre modul în care a ales să comunice cu cetățenii și despre importanța transparenței în administrația publică.

Octavian Ursu, primarul orașului Görlitz și unul dintre cele mai cunoscute exemple de români care au reușit să câștige încrederea unei comunități din străinătate prin implicare și profesionalism, a fost invitat la emisiunea realizată în cadrul proiectului „Românii care schimbă comunități”, unde a vorbit despre modul în care comunică cu cetățenii și despre provocările administrației locale din Germania.

Potrivit acestuia, dialogul direct cu cetățenii este una dintre metodele prin care promovează transparența în administrație. El consideră că această abordare îi ajută pe oameni să primească informații direct de la sursă și contribuie la combaterea zvonurilor și a dezinformării.

„Dumneavoastră ieșiți două ore în piața orașului și stați de vorbă cu cetățenii, după care îi mai primiți și la primărie, după care mai au și aplicație. Eu nu am auzit ca vreun primar din România să facă asta. Este o practică generalizată la nivelul administrației din Germania ce tocmai ne-ați povestit?”, a întrebat Gabriel Nuță-Stoica.

„Colegii mei din Germania aplică diferite modalități de a intra în dialog cu cetățenii. Eu nu pot să vă spun decât ceea ce fac eu aici la fața locului. Nici nu-mi permit acum să dau sfaturi cuiva dacă este bine să faci așa sau altfel.

Eu am făcut o experiență pozitivă cu acest lucru și este un mod de a lucra foarte transparent și de a comunica foarte transparent ceea ce facem aici în administrație, pentru că de multe ori există fel de fel de zvonuri despre anumite lucruri care se întâmplă în oraș sau nu se întâmplă. Este o modalitate directă ca cei care au interes să afle anumite lucruri să le afle direct de la mine”, a spus Octavian Ursu.

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Ce ar putea învăța România din administrația locală germană

Octavian Ursu a explicat că nu dorește să ofere lecții administrației din România, însă consideră că încrederea cetățenilor se câștigă prin comunicare transparentă. Potrivit primarului, oamenii trebuie să aibă acces ușor la informații, astfel încât să poată fi permanent informați cu privire la activitatea administrației.

„Apropo de cele două ore și de modul în care administrația este transparentă cu cetățenii, credeți că ăsta este unul din lucrurile pe care le-ar putea învăța România din administrația locală germană? Ce putem învăța de acolo, ce model putem aduce aici. Credeți că ar fi de bun augur să o facem?”, a întrebat Gabriel Nuță-Stoica.

„După cum am mai spus, nu-mi permit eu să dau sfaturi celor care lucrează în România. Nu pot să spun decât ceea ce fac eu și ce fel de experiențe am făcut noi cu modul acesta de lucru.

La începutul interviului am vorbit despre încrederea în politică. Asta e o problemă de mare importanță în ziua de azi și cred că această încredere nu o poți câștiga decât printr-o comunicare extrem de transparentă. Acesta este lucrul pe care eu încerc să-l aplic la noi în oraș.

O parte din cetățeni apreciază acest lucru, alți cetățeni au altă părere. Sigur, așa este în politică și e normal, dar când discutăm despre aceste probleme sau despre comunicare, ceea ce aplicăm noi, ceea ce facem noi, pot spune oricui că există posibilitatea de a se informa.

Nimeni nu poate spune la urma urmei: „N-am știut” sau „N-am putut să mă interesez” sau „Mie nu mi-a spus nimeni”, pentru că sunt atâtea posibilități. Sigur, sunt și oameni care spun acest lucru, dar noi putem răspunde foarte concret că există o serie de modalități de a se informa cine are interes. Cine nu are interes și dorește să pretindă permanent alte lucruri, n-avem ce să facem”, a spus Octavian Ursu.

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Cele mai mari provocări cu care se confruntă administrațiile locale din Germania

Administrațiile locale din Germania se confruntă și ele cu diverse provocări. Potrivit primarului, cele mai importante sunt dezvoltarea economică a comunităților și reducerea birocrației, pentru ca proiectele publice să poată fi implementate mai rapid.

„În România există această idee că sistemul german este unul extrem de bine pus la punct, aproape de perfecțiune. Bineînțeles că lucrurile nu sunt așa. Care ați zice că sunt cele mai mari provocări cu care vă confruntați?”, a întrebat Gabriel Nuță-Stoica.

„Provocările sunt diferite, depinde de zona în care ne aflăm. Sigur că o mare provocare a multor comune din Germania - dar nu numai din Germania, presupun că peste tot - este dezvoltarea economică a regiunii respective. Pentru că de dezvoltarea economică depind și posibilitățile pe care le avem de a aplica anumite proiecte în orașul nostru.

O mare problemă care se discută - și se discută o serie de măsuri care trebuie luate - este problema birocrației, care cred că există în multe țări. Și dumneavoastră în România aveți probleme cu birocrația, ca în Germania și ca în alte părți din Europa. Ea trebuie redusă pentru a reuși să aplicăm proiectele într-un timp mult mai scurt.

Multe lucruri s-au dezvoltat în așa mod încât o serie de proiecte pe care dorim să le ducem la sfârșit durează extrem de mult timp. În momentul de față încercăm să stabilizăm acest lucru. Deci astea sunt două lucruri extrem de importante: birocrația și dezvoltarea economică”, a spus Octavian Ursu la emisiunea realizată în cadrul proiectului „Românii care schimbă comunități”.

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