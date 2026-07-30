Cum a ajuns un român să fie primarul unui oraș din Germania: Povestea lui Octavian Ursu / video

Octavian Ursu

Octavian Ursu, primarul orașului Görlitz, a povestit cum a început cariera sa politică și ce rol au avut integrarea și implicarea în comunitate în parcursul său.

Octavian Ursu, primarul orașului Görlitz și unul dintre cele mai cunoscute exemple de români care au reușit să câștige încrederea unei comunități din străinătate prin implicare și profesionalism, a fost invitat la emisiunea realizată în cadrul proiectului „Românii care schimbă comunități”, unde a vorbit despre cum a ajuns să conducă un oraș din Germania.

Potrivit acestuia, implicarea în comunitate, integrarea și încrederea oamenilor i-au deschis calea către o carieră politică.

„M-am născut în București și am mers acolo la școală și la liceu. Am studiat la Conservatorul din București și în '89 am luat parte la Revoluția din București, ca și mulți tineri din orașul nostru, iar în '90 a intervenit deschiderea care ne-a permis multora să luăm contact mai direct cu străinătatea.

Printr-o întâmplare am luat drumul Germaniei, la momentul respectiv, nu cu gândul de a rămâne în Germania, ci de a lucra poate un an-doi în străinătate. Aveam de gând să mă întorc la București, dar s-a prelungit șederea mea în străinătate și am ajuns să mă integrez aici și să locuiesc aici”, a spus Octavian Ursu.

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Cum a ajuns Octavian Ursu din orchestră în politică

Octavian Ursu a explicat că implicarea sa în viața comunității și contactul cu decidenții locali l-au determinat să intre în politică. A fost invitat să candideze din partea CDU, a fost ales cu un rezultat foarte bun și astfel și-a început cariera politică în Germania.

„S-a prelungit puțin mai mult, peste 30 de ani, și sunteți la al doilea mandat de primar al orașului Görlitz. De la Conservator la politică nu e totuși o trecere mare?”, a întrebat Gabriel Nuță-Stoica.

„Pe de o parte, așa este. Pe de altă parte, eu m-am angajat în afara meseriei pe care o aveam aici. Am ajuns într-o orchestră simfonică de aici din Germania, m-am angajat foarte mult în societate și am cunoscut foarte multe persoane care luau hotărâri sau participau la hotărâri politice, care aveau legătură și cu viitorul cultural al orașului, ceea ce ne privea și pe noi în meseria noastră.

Datorită faptului că m-am angajat în diferite domenii, am devenit destul de cunoscut. De aceea, la un moment dat, am fost întrebat dacă îmi pot imagina să candidez pentru consiliul de aici din oraș, ceea ce a fost un lucru destul de special în momentul respectiv.

Existau foarte puțini străini la vremea aceea și am fost întrebat de către CDU, de Partidul Creștin Democrat de aici din Germania. M-am hotărât să candidez și am fost ales cu un rezultat foarte bun de la început. Așa a început drumul meu politic”, a spus Octavian Ursu.

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„Cel mai important lucru este să arăți că te integrezi în societatea în care trăiești”

Primarul orașului Görlitz a explicat că parcursul său politic a fost construit în timp, fără un plan prestabilit. Potrivit acestuia, integrarea în comunitate și încrederea câștigată din partea oamenilor au fost foarte importante pentru succesul său politic.

„Cât de complicat este pentru cineva să câștige respectul și voturile unei comunități care totuși nu este comunitatea noastră de origine? Cât de greu este și ce înseamnă asta?”, a întrebat Gabriel Nuță-Stoica.

„A fost un drum destul de lung și n-a fost un drum programat, ci s-au legat lucrurile. Probabil că mulți mi-au dăruit încrederea lor - cei care m-au cunoscut mai de aproape în munca mea politică, pe de o parte, și cei care mă cunoșteau personal mai bine.

Cred că cel mai important lucru este să arăți că te integrezi în societatea în care trăiești, acolo, la locul unde ești și unde îți duci viața.

Pe de altă parte este acest element de încredere. În politică, în general - și n-are legătură numai cu Germania, ci în orice țară democratică - acest element de încredere este extrem de important și duce la anumite succese politice”, a spus Octavian Ursu la emisiunea realizată în cadrul proiectului „Românii care schimbă comunități”.

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