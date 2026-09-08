Ro-Alert de drone, pentru prima dată în Iași: Mărturie de la fața locului / Update: MApN, precizări

Un militar lansând o dronă. Rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Locuitorii din Iași, Vaslui, Neamț și Suceava au primit marți mesaje Ro-Alert în care au fost anunțați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. O cititoare DC News din Municipiul Iași a transmis că pe grupurile locale de Facebook s-a instalat panica iar oamenii lansează tot felul de teorii.

Update: MApN, precizări

Marți, 8 septembrie, la ora 16.47, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană, la 18 km nord de localitatea Roman.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din județele Iași, Suceava, Neamț și Botoșani, precum și din nordul județului Vaslui, care, începând cu ora 16.30, a transmis mesaje RO-Alert.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au decolat la ora 16.39 pentru monitorizarea situației.

Vom reveni cu detalii pe măsură ce vor fi disponibile.

Update:

Potrivit Flightradar, două avioane zboară în cerc deasupra Republicii Moldova, iar alte trei se află pe pista Aeroportului Chișinău, scrie TV8.

Știrea inițială:

Pentru prima dată de la izbucnirea războiului dintre Rusia și Ucraina, în municipiul Iași din România a fost emis un mesaj Ro-Alert care anunță posibilitatea de cădere a unor obiecte din spațiul aerian.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori. Durată estimată: 90 min“, se arată într-un mesaj primit marți, 8 septembrie 2026, de locuitorii din municipiul Iași.

Îngrijorări pe rețelele sociale din Iași

O cititoare DC News din Iași a precizat în exclusivitate că mesajul a venit chiar când se pregătea să-și ducă fiul la antrenamentul de fotbal.

„Toate telefoanele din casă au început să sune zgomotos. Este pentru prima oară când este emis un mesaj Ro-Alert în care să se anunțe posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Deci, practic, alertă de dronă, cum îi spunem noi, în Iași. Părinții s-au panicat. Pe grupuri cu toții se întreabă dacă e pe bune. E și ora la care elevii din clasele mai mici care învață după-amiază se întorc acasă. Pe grupul de fotbal mai mulți părinți au anunțat că nu își mai duc azi copiii la antrenamente, alții în schimb susțin că cel mai probabil s-a greșit orașul pentru care s-a emis Ro-Alert. Nu e de mirare, fiind pentru prima oară când primesc un astfel de mesaj, oamenii nu sunt obișnuiți. Totuși, cei mai mulți dintre ei se declară îngrijorați și spun că vor rămâne în casă, așteptând să vadă ce se întâmplă“, a precizat cititoarea DC News.

Aceasta a mai punctat că reprezentanții clubului de fotbal la care fiul său merge la antrenamente au precizat că acestea se țin, iar decizia de a duce sau nu copiii acolo aparține exclusiv părinților.

„Panica se răspândește și pe rețelele sociale. Pe un grup de Facebook foarte cunoscut din care fac parte locuitori ai Iașiului, oamenii au postat capturi foto cu mesajul Ro-Alert și se întreabă ce se întâmplă. Alții, sute, comentează și lansează tot felul de teorii“, a mai transmis cititoarea DC News.

Prefectul județului Iași, Constantin Dolachi, a precizat pentru BZI că este vorba de o dronă care vine dinspre Republica Moldova.

„Este vorba despre o dronă care în momentul acesta vine dinspre Republica Moldova, iar direcția este undeva în sudul județului Iași, nordul județului Vaslui. Deocamdată atât vă pot spune la acest moment. Se monitorizează situația“, a declarat prefectul județului Iași, Constantin Dolachi, scrie BZI.

Locuitorii din Dobrogea sunt deja obișnuiți cu astfel de mesaje

În ultimii ani, locuitorii din Dobrogea, cu precădere cei din județul Tulcea, dar și cetățeni din Brăila și Galați, au primit periodic avertizări Ro-Alert care anunțau posibila cădere a unor obiecte din cer.

În multe cazuri, după anunț, la sol au fost găsite fragmente de vehicule aeriene fără pilot, unele dintre ele cu explozibil. Chiar în urmă cu o săptămână, un cioban din Vaslui a găsit o dronă cu explozibil la Viișoara și i-a scos firele și „rotundul”, spunând că nu a știut ce e.

„Dimineața eram cu oile. A venit o mașină albă unde a fost drona acolo. Eu am coborât cu oile la vale, am venit și am văzut ceva negru. N-am văzut drone în viața mea și am sunat băiatul: vino să vezi ce-i asta. Țiuia, se aprindeau becuri. Ce să-i facem, am scos rotundul acela și firele acelea și s-a oprit. Băieți, zic, mă omoară, ne omoară pe noi amândoi. Și asta a fost. După aceea a venit poliția”, a povestit ciobanul din Vaslui care a găsit drona din Viișoara, pentru Vremea Nouă.

În cele mai nefericite cazuri din România, o dronă aeriană provenită din războiul din Ucraina s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc din Galați, iar o dronă maritimă de proveniență ucraineană a explodat în Portul Constanța.