Cine este Luciana Lixandru, românca inclusă de Mario Draghi în grupul care discută viitorul economic al UE

În imagine, Luciana Lixandru Sursa foto: https://sequoiacap.com/people/luciana-lixandru

O româncă se află printre cei patru noi membri ai Rhine Group, organizația fondată de Mario Draghi și Patrick Collison pentru a analiza problemele care influențează viitorul economic al Europei.

Românca Luciana Lixandru, parteneră la fondul american de investiții Sequoia Capital, se numără printre cei patru membri noi ai Rhine Group, organizație creată de economistul italian Mario Draghi și antreprenorul Patrick Collison. Alături de Lixandru au fost incluși Iryna Terekh, CEO și CTO al companiei ucrainene de apărare Fire Point, Stefanie Stantcheva, profesor de economie politică la Harvard, născută în Bulgaria, și Piotr Dąbkowski, cofondator al companiei poloneze de inteligență artificială ElevenLabs.

Rhine Group reunește lideri din business, politică și mediul academic, care își propun să lucreze pornind de la cercetare și dovezi și să contribuie la găsirea unor răspunsuri pentru viitorul Europei. Organizația îl are ca director executiv pe economistul spaniol Luis Garicano, în timp ce Mario Draghi și Patrick Collison sunt co-președinți și cofondatori.

Activitatea Lucianei Lixandru se concentrează pe investiții în companii de tehnologie și pe colaborarea cu fondatori aflați în diferite etape de dezvoltare. La Sequoia, ea se concentrează pe companii de tehnologie enterprise și consumer din Europa și spune că este interesată în special de fondatorii capabili să gândească la scară globală.

Cine este Luciana Lixandru

Luciana Lixandru a crescut în Buzău, sau cum spune chiar ea, „într-un oraș mic din România” și a ajuns ulterior în Statele Unite pentru a studia la Georgetown University, unde a obținut o diplomă în Economie și Matematică. Pe propriul profil de la Sequoia, ea descrie experiența de la Georgetown drept una care i-a schimbat viața atât din punct de vedere academic, cât și personal.

După absolvire, Lixandru a intrat în domeniul investițiilor. Aceasta a povestit că primul contact cu investițiile în tehnologie a influențat alegerea sa profesională și că și-a dat seama că acesta era domeniul în care voia să lucreze. În 2011 s-a alăturat Accel, unde a petrecut opt ani. În această perioadă a lucrat cu mai multe companii europene de tehnologie, printre care UiPath. Într-un material publicat de Sequoia despre UiPath, Lixandru povestește despre întâlnirea cu echipa companiei la București și despre dezvoltarea acesteia.

La Sequoia, Lixandru spune că modul în care analizează investițiile s-a schimbat în timp. Dacă la început analiza în primul rând modelul de business și piața, ea spune că a ajuns să acorde o importanță mai mare fondatorilor, în special în cazul investițiilor realizate în fazele de început ale unei companii.

Ce este Rhine Group

Rhine Group se prezintă drept un grup de lideri din business, politică și mediul academic care lucrează pentru viitorul Europei. Organizația spune că își propune să transforme cercetarea și dovezile în acțiune și să creeze un spațiu în care liderii europeni să discute despre problemele care influențează competitivitatea continentului.

Grupul a fost fondat de Mario Draghi și Patrick Collison. Draghi este co-președinte și cofondator, iar Collison ocupă aceeași poziție. Luis Garicano este directorul executiv.

Mario Draghi este economist italian și fost președinte al Băncii Centrale Europene, funcție pe care a deținut-o între 2011 și 2019. Ulterior, a fost prim-ministru al Italiei. În 2024, la solicitarea Comisiei Europene, a elaborat raportul „The future of European competitiveness”, dedicat problemelor de competitivitate ale Uniunii Europene.

Patrick Collison este cofondator și CEO al Stripe. Potrivit Rhine Group, el este preocupat în mod special de știință, inovare și creștere economică și a fondat, de asemenea, Arc Institute, organizație dedicată cercetării biomedicale.

Rhine Group pornește de la ideea că Europa are talent, capital și instituții, însă prosperitatea sa nu este garantată. Organizația susține că Europa trebuie să-și consolideze capacitatea de a concura, de a construi și de a crește și reunește lideri europeni pentru a discuta posibile răspunsuri la aceste provocări.