Raportul Draghi zguduie Bruxelles-ul: 19 lideri cer acțiune rapidă. Nicușor Dan lipsește de pe listă

Documentul care circulă prin PE cere o revizuire profundă a reglementărilor europene, reducerea birocrației și simplificarea legislației pentru a readuce Europa pe o traiectorie de creștere economică. Semnatarii avertizează că, fără o schimbare rapidă de direcție, UE riscă să-și piardă avantajul competitiv în raport cu alte mari economii globale.

Liderii propun trei pași: Revizuirea legislației pentru a elimina normele inutile sau dezechilibrate; reducerea volumului de reglementări și folosirea digitalizării pentru eficiență; restricționarea adoptării de noi reguli, cu evaluări de impact mai riguroase.



Scrisoarea solicită și măsuri concrete: Accelerarea procedurilor pentru investiții și proiecte energetice, modernizarea legislației privind concurența și sprijinirea IMM-urilor prin simplificarea obligațiilor de raportare.

România, absentă dintre semnatari



Deși documentul a fost transmis, probabil, tuturor statelor membre, România nu se regăsește printre semnatari. Nicușor Dan, care anterior a fost criticat, când era primar, pentru blocarea unor investiții din motive birocratice, „nu figurează” pe lista celor care susțin raportul.

Unii observatori pun absența sa pe seama faptului că poate „nu a fost băgat în seamă” de ceilalți lideri, însă alții consideră că este posibil să fie doar o decizie întârziată... „se mișcă mai greu, cum s-a văzut și la numirea consilierilor”. Și atunci a durat vreo trei luni.

Birocrația excesivă a devenit o marcă a lui Nicușor Dan de pe vremea când era primar: Proiecte de spitale finanțate prin PNRR au fost blocate „pentru a nu fi tăiați câțiva copaci”, iar multe investiții publice au fost întârziate de proceduri administrative complicate.

Apelul liderilor europeni: „Simplificarea este cheia competitivității”



Raportul Draghi și scrisoarea care îl însoțește subliniază că simplificarea regulilor europene este esențială pentru inovare, cercetare și creștere economică.

Documentul avertizează și asupra excesului de reglementări, inclusiv în domenii precum mediul sau energia, care pot frâna dezvoltarea.

Printre semnatari sunt politicieni cu diferențe politice. Sunt guverne de culori politice diferite. Raportul Draghi e clar.

Nu ai energie, nu ai resurse, dar se dau noi regulamente, cum e cel privind „renaturarea” râurilor, să le lași să curgă natural. Bun, dar unele țări nu au apă suficientă, trebuie să facă acumulări. Ecologiștii germani protejează castorii și bizamii, dar la noi râurile abia mai au bizami. Dacă vine seceta, bizamul moare, iar noi rămânem fără nimic.

Iată scrisoarea:

„A trecut un an de când Mario Draghi ne-a deschis ochii cu o claritate necruțătoare: dacă nu ne schimbăm direcția, Europa își va pierde competitivitatea în comparație cu alte regiuni economice ale lumii. Trăim într-o lume aflată în transformare și marcată de noi incertitudini, în care geopolitica și geoeconomia sunt din ce în ce mai interconectate. În această lume, menținerea competitivității este fundamentul suveranității noastre.

Simplificarea este esențială pentru competitivitate, așa cum subliniază Mario Draghi în raportul său. Astăzi, mulți oameni din Europa își exprimă dubii atunci când se confruntă cu regulile și legile noastre: consideră că acestea ne încetinesc în loc să ne ghideze, că blochează calea în loc să deschidă libertate și oportunități. O astfel de nemulțumire și provocările ce o însoțesc nu pot fi ignorate. Provocările cu care se confruntă cetățenii și companiile noastre în viața de zi cu zi sunt reale și necesită răspunsuri ferme.

Un lucru este clar: dorim să păstrăm Uniunea Europeană pentru ceea ce reprezintă – libertate, securitate și prosperitate. Pentru a face acest lucru, trebuie să-i schimbăm direcția. Nu doar puțin, ci substanțial. Raportul lui Mario Draghi este busola pentru drumul nostru spre competitivitate, inclusiv în ceea ce privește Cadrul Financiar Multianual 2028–2034. Și este cu siguranță busola pentru eforturile noastre de a face regulile mai simple, mai eficiente și mai clare.

Sunt necesari acum trei pași: revizuire, reducere, restricționare.

Cerem o revizuire sistematică a tuturor reglementărilor UE pentru a identifica normele care sunt inutile, excesive sau dezechilibrate, și să analizăm întregul acquis comunitar pentru a stabili dacă mai este adecvat scopului actual.

Cerem reducerea volumului normativ și desființarea regulilor învechite, menținând în același timp obiectivele de politici, standardele relevante și integritatea pieței unice. Aceasta presupune un flux constant de propuneri de tip „Omnibus” din partea Comisiei Europene pe parcursul mandatului său. Presupune utilizarea deplină a digitalizării pentru eficientizare. Și presupune curajul de a retrage complet legislația inutilă.

Cerem, de asemenea, reținere în adoptarea de noi reglementări, care ar trebui oricum să fie însoțite de evaluări de impact întărite. Dincolo de directive și regulamente, acest principiu trebuie aplicat și proliferării actelor delegate și de punere în aplicare. Este nevoie de o adevărată schimbare culturală. Europa trebuie să se limiteze la strictul necesar în materie de reglementare, respectând principiile subsidiarității și proporționalității.

Concret:

Pentru lansarea unui produs nou, construirea unei fabrici sau extinderea rețelelor energetice – Comisia Europeană trebuie să prezinte rapid noi inițiative pentru accelerarea planificării și aprobărilor.

Pentru investiții sau achiziții de companii – cerem modernizarea legislației europene în domeniul concurenței și accelerarea procedurilor de control al concentrărilor și al ajutoarelor de stat.

Pentru companii mici și mijlocii – să facilităm accesul la finanțare, sprijinirea creșterii și reducerea obligațiilor de raportare, inclusiv cele din Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR).

Reducerea birocrației este o prioritate de maximă urgență. La următoarea reuniune a Consiliului European de la finalul lunii octombrie, ar trebui stabilite sarcini concrete pentru a defini noul curs.

Până la finalul anului, Comisia Europeană ar trebui să revizuiască sistematic cadrul de reglementare al UE și să prezinte o propunere cu privire la modul în care regulile învechite și excesive pot fi eliminate și ce reglementări existente sau planificate pot fi abandonate complet.

Legislatorii – Consiliul și Parlamentul European – trebuie, de asemenea, să acționeze mai hotărât și să accelereze adoptarea actelor legislative care contribuie la agenda comună de simplificare și competitivitate. Așteptăm în special adoptarea rapidă a simplificărilor privind CSRD și CSDDD. Modernizarea Uniunii Europene este o responsabilitate comună a tuturor instituțiilor europene.

Suntem, de asemenea, recunoscători pentru raportul fundamental al lui Enrico Letta, care oferă perspective asupra modului în care Europa poate accesa noi surse de creștere: finalizarea Pieței Unice și valorificarea potențialului digitalizării.

Să fie clar: acquis-ul UE este cheia pentru a debloca avantajele Pieței Unice – inclusiv pentru servicii, energie, telecomunicații, servicii financiare, economii și investiții. Integrarea Pieței Unice înseamnă creștere, iar Comisia Europeană trebuie să urmărească strategia Pieței Unice la fel de ferm pe cât urmărește reducerea birocrației.

De exemplu, Consiliul European a solicitat deja în martie Comisiei să prezinte o propunere pentru un „al 28-lea regim” pentru companii – inclusiv start-up-uri și scale-up-uri – pentru a deschide complet Piața Unică pentru afaceri noi și inovatoare. Subliem că avem nevoie urgentă de această propunere.

Cerem organizarea unei reuniuni speciale a Consiliului European privind competitivitatea în februarie 2026, pentru a examina progresul și pentru a oferi orientare politică pe toate direcțiile identificate în raportul Draghi: reducerea birocrației, finalizarea Pieței Unice în toate dimensiunile sale, consolidarea inovației și industriei europene, asigurarea securității economice și a unui mediu concurențial corect, avansarea Uniunii Piețelor de Capital.

De asemenea, Președintele Comisiei ar trebui să informeze regulat Consiliul European printr-o scrisoare adresată liderilor UE înaintea fiecărei reuniuni, începând din decembrie 2025.

Acum, să trecem la treabă. Să accelerăm. Încetinirea nu este o opțiune”, se arată în scrisoare.

Scrisoarea este semnată de 19 lideri europeni – prim-miniștri, președinți sau cancelari din state membre ale UE:

Christian Stocker, Cancelarul Federal al Republicii Austria

Bart De Wever, Prim-ministrul Belgiei

Rossen Jeliazkov, Prim-ministrul Bulgariei

Andrej Plenković, Prim-ministrul Croației

Nikos Christodoulides, Președintele Ciprului

Petr Fiala, Prim-ministrul Cehiei

Kristen Michal, Prim-ministrul Estoniei

Petteri Orpo, Prim-ministrul Finlandei

Emmanuel Macron, Președintele Republicii Franceze

Friedrich Merz, Cancelarul Federal al Germaniei

Kyriakos Mitsotakis, Prim-ministrul Greciei

Giorgia Meloni, Președinta Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene

Evika Siliņa, Prim-ministrul Letoniei

Gitanas Nausėda, Președintele Republicii Lituania

Luc Frieden, Prim-ministrul Luxemburgului

Dick Schoof, Prim-ministrul Țărilor de Jos

Donald Tusk, Prim-ministrul Poloniei

Luís Montenegro, Prim-ministrul Portugaliei

Ulf Kristersson, Prim-ministrul Suediei