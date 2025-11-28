Ioana Ene Dogioiu, purtător de cuvânt al Guvernului, și-a publicat diploma de licență. Documentul prezentat este o diplomă emisă de Universitatea din București - Facultatea de Drept, obținută în urma examenului de licență susținut în sesiunea iunie 1996.

O medie generală a licenței de 9,27

Diploma arată finalizarea studiilor în profilul Științe Juridice - Drept, cu o medie generală a licenței de 9,27. Anexa aferentă examenului de licență include notele la probele susținute: Teoria Generală a Dreptului, Drept Civil și Drept Penal, cu medii situate între 9 și 9,50.

VEZI ȘI: Știrea cu CV-ul lui Moșteanu nu e totul! Badea vine cu încă o bombă: Ce vă arăt eu acum mi se pare abominabil

Potrivit mesajului care a însoțit publicarea documentului, gestul a fost făcut „pentru a nu exista niciun fel de dubii și speculații”.

VEZI ȘI: Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!