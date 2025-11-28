€ 5.0901
Știrea cu CV-ul lui Moșteanu nu e totul! Badea vine cu încă o bombă: Ce vă arăt eu acum mi se pare abominabil
Data actualizării: 10:06 28 Noi 2025 | Data publicării: 10:01 28 Noi 2025

Știrea cu CV-ul lui Moșteanu nu e totul! Badea vine cu încă o bombă: Ce vă arăt eu acum mi se pare abominabil
Autor: Anca Murgoci

mircea badea Mircea Badea
 

Dincolo de bâlbele din CV-ul lui Ionuț Moșteanu, Mircea Badea vine cu adevărata bombă despre ministrul Apărării.   „În momentul în care vom putea controla...

Ministrul Ionuț Moșteanu vrea să curețe spațiul public. Cum? Prin închiderea unor televiziuni și interzicerea unor conturi de pe rețelele sociale.

„Ce vă arăt eu acum mi se pare abominabil. Domnul Moșteanu vrea să fie dictator. De ce? Ca să ne apere de ruși. Este înfiorător ce spune Ionuț Moșteanu. Nicolae Ceaușescu era mic copil. Nici el nu cred că avea asemenea idei. În Roma Antică, atunci când venea invadatorul, cei de acolo, prin lege, desemnau un dictator pentru o durată limitată. Apoi gata, pleca. De aici și legenda lui Cincinnatus. Cred că dacă era și Moșteanu în Roma Antică... era o treabă”, a zis Mircea Badea.

„Se apucă Moșteanu să blocheze și să închidă conturi, să facă el curățenie în spațiu public... Că zice el că n-ai cum să educi nația. El zice că nația este vulnerabilă la fake news și practic el... e ministrul Adevărului și el stabilește ce e aia fake news și interzice pentru a apăra nația care e needucată și vulnerabilă la fake news. Așa zice și Kim Jong Un”, a mai zis Mircea Badea.

Ionuț Moșteanu a spus că nu educarea oamenilor este soluția, ci controlul spațiului public

Ministrul Apărării este învins în războiul hibrid. El a dat de înţeles că ar trebui închise conturile de pe reţelele de socializare şi televiziunile care, în viziunea sa, transmit informaţii false.

 „Când vom putea controla curăţenia spaţiului public...”, a zis Moșteanu

„În momentul în care vom putea controla curățenia spațiului public... Cred că trebuie să facem asta. Altfel va fi foarte rău”, a zis Ionuț Moșteanu. Moderatorul interviului de la Digi 24 i-a zis că nu controlul este soluția, ci educația. Ionuț Moșteanu a zis că soluția nu este educația: „În trei ani, până la următoarele alegeri, nu educi nația”.

„Ce poți face de mâine este să închizi conturi, să închizi posturi de televiziune care în mod repetat iau amenzi pentru dezinformare publică și nu își plătesc amenzile”, a zis Ionuț Moșteanu.

