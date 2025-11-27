€ 5.0901
Scut de la Guvern pentru Ionuț Moșteanu! Ioana Ene Dogioiu, reacție în scandalul momentului
Data publicării: 14:29 27 Noi 2025

Scut de la Guvern pentru Ionuț Moșteanu! Ioana Ene Dogioiu, reacție în scandalul momentului
Autor: Ioana Dinu

ionut mosteanu Moșteanu
 

E o harababură în CV-ul ministrului Ionuț Moșteanu.

Nici el nu știe ce este în el. Iar ce este în el este greșit. Ionuț Moșteanu a publicat diploma de licență și a reacționat după scandalul privind studiile sale. El a zis că întreaga discuție este „o greșeală” provenită dintr-un document redactat „în viteză”. Ionuț Moșteanu a zis că nu s-a ascuns niciodată și că și-a construit cariera „prin muncă”, atât în mediul privat, cât și în politică.

Ioana Ene Dogioiu, purtătoarea de cuvânt al Guvernului, a zis că nu a vorbit cu premierul Ilie Bolojan despre acest subiect.

O eroare materială...

Jurnalist: Care este poziția Guvernului sau a premierului cu privire la neclaritățile domnului Ionuț Moșteanu din CV-ul oficial?

„Nu am discutat acest aspect cu domnul premier, cel puțin până în acest moment. Am văzut doar ceea ce a comunicat public domnul Moșteanu. Înțeleg, din postarea domniei sale, că este vorba despre ceea ce ar putea fi o eroare materială.

În CV-ul respectiv, în loc să treacă Facultatea Bioterra, pe care o absolvise cu licență conform diplomei, cu un an înainte de redactarea CV-ului, a trecut altceva. De ce s-a întâmplat acest lucru nu știu, nu am detalii, dar din CV am observat că data finalizării studiilor este certă.

Din postarea pe care a făcut-o și din datele de pe diplomă – 2015, la Bioterra, specializarea Inginerie – iar CV-ul, dacă am reținut corect, este din 2016, pare, fără să dau eu verdicte, o eroare materială”, a zis Ioana Ene Dogioiu.

„Dacă v-am spus că nu am discutat subiectul cu domnul premier, repet: Nu știu. Dacă voi discuta, voi afla, dar deocamdată nu am aceste informații. Nu formulez păreri publice despre ceea ce ar trebui sau nu ar trebui să facă domnul prim-ministru. Tot ceea ce vă pot spune în acest moment este că nu am discutat subiectul cu domnul prim-ministru”, a mai zis Ioana Ene Dogioiu într-o conferință de presă.

Update: Reacția lui Moșteanu, după ce a fost prins cu minciuna în CV / Anunț de la universitatea pe care susține că a absolvit-o 

Comentarii

