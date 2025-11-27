Scut de la Guvern pentru Ionuț Moșteanu! Ioana Ene Dogioiu, reacție în scandalul momentului

Nici el nu știe ce este în el. Iar ce este în el este greșit. Ionuț Moșteanu a publicat diploma de licență și a reacționat după scandalul privind studiile sale. El a zis că întreaga discuție este „o greșeală” provenită dintr-un document redactat „în viteză”. Ionuț Moșteanu a zis că nu s-a ascuns niciodată și că și-a construit cariera „prin muncă”, atât în mediul privat, cât și în politică.

Ioana Ene Dogioiu, purtătoarea de cuvânt al Guvernului, a zis că nu a vorbit cu premierul Ilie Bolojan despre acest subiect.

O eroare materială...

Jurnalist: Care este poziția Guvernului sau a premierului cu privire la neclaritățile domnului Ionuț Moșteanu din CV-ul oficial?

„Nu am discutat acest aspect cu domnul premier, cel puțin până în acest moment. Am văzut doar ceea ce a comunicat public domnul Moșteanu. Înțeleg, din postarea domniei sale, că este vorba despre ceea ce ar putea fi o eroare materială.

În CV-ul respectiv, în loc să treacă Facultatea Bioterra, pe care o absolvise cu licență conform diplomei, cu un an înainte de redactarea CV-ului, a trecut altceva. De ce s-a întâmplat acest lucru nu știu, nu am detalii, dar din CV am observat că data finalizării studiilor este certă.

Din postarea pe care a făcut-o și din datele de pe diplomă – 2015, la Bioterra, specializarea Inginerie – iar CV-ul, dacă am reținut corect, este din 2016, pare, fără să dau eu verdicte, o eroare materială”, a zis Ioana Ene Dogioiu.

„Dacă v-am spus că nu am discutat subiectul cu domnul premier, repet: Nu știu. Dacă voi discuta, voi afla, dar deocamdată nu am aceste informații. Nu formulez păreri publice despre ceea ce ar trebui sau nu ar trebui să facă domnul prim-ministru. Tot ceea ce vă pot spune în acest moment este că nu am discutat subiectul cu domnul prim-ministru”, a mai zis Ioana Ene Dogioiu într-o conferință de presă.

