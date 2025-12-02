Ciucu răspunde elegant criticilor lui Drulă. Ce spune candidatul PNL despre scandal

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Sectorului 6, a criticat comportamentul contracandidatului său Cătălin Drulă, despre care spune că l-a dezamăgit atât personal, cât și politic.

Cererea de retragere, considerată nejustificată

El consideră nejustificată cererea publică a liderului USR de a se retrage din cursă, mai ales în condițiile în care, susține Ciucu, atacurile lui Drulă au fost agresive și pline de denaturări.

"Locul 4 cere locului 1-2 să se retragă? Domnul Drulă, o spun așa cu dezamăgire, m-a dezamăgit la nivel personal și la nivel politic. Dacă te cunoști din afara politicii și ajungi în politică și tu știi că el știe care este adevărul, și să atace în felul în care a făcut-o, cu foarte multe lucruri neadevărate, lucruri scoase din context și exagerate, vă dați seama că m-a dezamăgit. Dar îl înțeleg pentru că este cumva disperat după eșecul pe care l-a avut când a dus USR foarte foarte jos (n.r. - alegerile locale din iunie 2024) și a trebuit să se retragă în favoarea doamnei Lasconi, ar fi al doilea eșec consecutiv.

Ciucu îl acuză pe Drulă că destabilizează electoratul de centru-dreapta

Pe fondul acestei disperări vine cu aceste atacuri zilnice, urmând să dezbine electoratul de centru-dreapta și nu să-l unească așa cum eu intenționez să fac. El nu crește așa, probabil că va deveni irelevant politic, altfel nu pot să-mi explic acest tip de comportament. M-a făcut oaie cu șorici, m-a jignit. Dacă vrei să stai de vorbă cu mine, găsești niște scuze măcar. Mă jignești în acest fel, după care vii cu atacuri total aberante, după care vii să stăm de vorbă. Eu nu pot să încurajez acest tip de comportament în politică", a completat liberalul, a comentat Ciprian Ciucu pentru Gândul.





