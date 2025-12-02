€ 5.0893
|
$ 4.3849
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0893
|
$ 4.3849
 
DCNews Stiri Ciucu răspunde elegant criticilor lui Drulă. Ce spune candidatul PNL despre scandal
Data publicării: 17:48 02 Dec 2025

Ciucu răspunde elegant criticilor lui Drulă. Ce spune candidatul PNL despre scandal
Autor: Dana Mihai

ciprian ciucu plan cultura bucuresti Ciprian Ciucu - Sursa Foto: Agerpres
 

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Sectorului 6, a criticat comportamentul contracandidatului său Cătălin Drulă.

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Sectorului 6, a criticat comportamentul contracandidatului său Cătălin Drulă, despre care spune că l-a dezamăgit atât personal, cât și politic.

Cererea de retragere, considerată nejustificată

 El consideră nejustificată cererea publică a liderului USR de a se retrage din cursă, mai ales în condițiile în care, susține Ciucu, atacurile lui Drulă au fost agresive și pline de denaturări.

Citește și: Reacția lui Ciprian Ciucu, în urma deciziei de susținere a lui Vlad Gheorghe

"Locul 4 cere locului 1-2 să se retragă? Domnul Drulă, o spun așa cu dezamăgire, m-a dezamăgit la nivel personal și la nivel politic. Dacă te cunoști din afara politicii și ajungi în politică și tu știi că el știe care este adevărul, și să atace în felul în care a făcut-o, cu foarte multe lucruri neadevărate, lucruri scoase din context și exagerate, vă dați seama că m-a dezamăgit. Dar îl înțeleg pentru că este cumva disperat după eșecul pe care l-a avut când a dus USR foarte foarte jos (n.r. - alegerile locale din iunie 2024) și a trebuit să se retragă în favoarea doamnei Lasconi, ar fi al doilea eșec consecutiv. 

Ciucu îl acuză pe Drulă că destabilizează electoratul de centru-dreapta

Pe fondul acestei disperări vine cu aceste atacuri zilnice, urmând să dezbine electoratul de centru-dreapta și nu să-l unească așa cum eu intenționez să fac. El nu crește așa, probabil că va deveni irelevant politic, altfel nu pot să-mi explic acest tip de comportament. M-a făcut oaie cu șorici, m-a jignit. Dacă vrei să stai de vorbă cu mine, găsești niște scuze măcar. Mă jignești în acest fel, după care vii cu atacuri total aberante, după care vii să stăm de vorbă. Eu nu pot să încurajez acest tip de comportament în politică", a completat liberalul, a comentat Ciprian Ciucu pentru Gândul.


 
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Când vine Moș Nicolae. Data când copiii găsesc cadouri în ghetuțe
Publicat acum 12 minute
Ciucu răspunde elegant criticilor lui Drulă. Ce spune candidatul PNL despre scandal
Publicat acum 15 minute
România, la un pas de BLACKOUT: Criza de la Paltinu aruncă România în haos energetic: Prețurile pot exploda
Publicat acum 31 minute
Psihologia ascunsă din spatele chioșcurilor digitale McDonald's. Cum a reușit să readucă profitul uriaș
Publicat acum 50 minute
USR, sub presiune după criza apei de la Paltinu: Acuzații și răspunsuri întârziate
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Dec 2025
Cine este femeia din primul rând, cu pălărie galbenă și adidași, de la Parada de 1 Decembrie
Publicat pe 30 Noi 2025
Horoscop 2026 pentru fiecare zodie - VIDEO. Date de salvat în calendar!
Publicat pe 01 Dec 2025
Iulia Scântei (CCR), la paradă în galben. Dar ați văzut celelalte poze?
Publicat acum 20 ore si 49 minute
Sondaj SOCIOPOL la Primăria București. Cine va câștiga Capitala? Răspunsul lui Chirieac
Publicat acum 4 ore si 37 minute
DNA, anunț de ultimă oră, după demisia lui Ionuț Moșteanu de la Apărare
 
alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

daniel david demisie dupa afacerea diploma lui mosteanu Daniel David, demisie după afacerea diploma lui Moșteanu!

de Val Vâlcu

urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

vezi arhiva de editoriale
 
x close