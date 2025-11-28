Fritz a primit bani în campanie de la un USR-ist, apoi i-a aprobat PUZ-ul proiectului imobiliar

Edilul contestă raportul ANI care, în urmă cu doi ani, l-a declarat în conflict de interese, o decizie care i-ar putea afecta mandatul. În 20 ianuarie 2025, Curtea de Apel Timișoara a suspendat judecarea dosarului, după ce avocații lui Fritz au ridicat o excepție de neconstituționalitate, sesizând Curtea Constituțională.

ANI a atacat suspendarea prin recurs la ICCJ, iar instanța supremă s-a pronunțat acum: nu există temei pentru menținerea suspendării. În consecință, dosarul se întoarce la Curtea de Apel Timișoara pentru continuarea judecății.

„Admite recursul declarat de recurentă-pârâtă Agenția Națională de Integritate împotriva încheierii din 20 ianuarie 2025 pronunțate de Curtea de Apel Timișoara – Secția de contencios administrativ și fiscal. Casează încheierea recurată și trimite cauza pentru continuarea judecății aceleiași instanțe. Definitivă. Pronunțată în 26 noiembrie 2025”, se arată în soluția ICCJ.

Cu alte cuvinte, procesul va continua la Curtea de Apel Timișoara, iar o soluție ar putea fi pronunțată în următoarele 2–3 luni. Dacă sentința îi va fi nefavorabilă, Dominic Fritz o poate ataca ulterior la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Fritz a aprobat un referat pentru modificarea unui PUZ, care avea ca beneficiar un proiect imobiliar pentru care documentația fusese realizată chiar de firma lui Negrisanu

Cazul a pornit de la un împrumut primit de Dominic Fritz în campania electorală din 2020. Printre cei care l-au creditat se afla și useristul Răzvan Negrisanu, arhitect și consilier local USR, care i-a oferit 25.000 de lei. La scurt timp după ce a devenit primar, Fritz a aprobat un referat pentru modificarea unui PUZ, care avea ca beneficiar un proiect imobiliar pentru care documentația fusese realizată chiar de firma lui Negrisanu.

În 2023, Agenția Națională de Integritate l-a declarat pe Dominic Fritz în conflict de interese administrativ, considerând că aprobarea acelui referat a favorizat un creditor direct din campanie. Primarul a contestat raportul ANI la Curtea de Apel Timișoara în august 2023, solicitând anularea lui.

Potrivit declarației de avere depuse la 28 noiembrie 2020, Fritz a împrumutat în 2020 trei sume pentru campania electorală: 50.000 de lei de la Viorel Buga, 25.000 de lei de la Răzvan Negrisanu și 17.000 de lei de la Ruben Lațcău. Toate urmau să fie restituite până la finalul anului 2021.

Inspectorii ANI au constatat că referatul semnat de primar în 2 noiembrie 2020 privea proiectul „Modificare PUZ aprobat prin HCL 453/2017 – Strada Pictor Ioan Zaicu nr. 5”, unde documentația tehnică fusese realizată de SC RD Sign SRL, firma în care arhitectul Răzvan Negrisanu avea calitatea de specialist cu drept de semnătură. Proiectul „Park Plaza” prevedea dezvoltarea unei zone cu funcțiuni mixte – locuințe colective și spații complementare.

Pe 27 noiembrie 2020, primarul a convocat Consiliul Local prin dispoziția nr. 1433/2020, iar HCL nr. 460/2020 a aprobat PUZ-ul în cauză, conform OpiniaTimișoarei.