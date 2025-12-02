Criza de la Paltinu: Eroare tehnică sau eroare de leadership? Studiu de caz în incompetență administrativă

Zeci de mii de locuitori din Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă potabilă după o avarie majoră provocată de lucrările de la Barajul Paltinu.

Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre acest subiect și a dat vina pe incompetență și pe lipsa de experiență a celor implicați.

„E vorba pur și simplu de o catastrofă produsă dintr-o decizie proastă, o decizie tehnică în cazul acesta, făcută de indivizi care nu au nimic a face cu domeniile pe care le conduc. Înțeleg că au început operațiunile de golire a barajului de la Paltinu știind că urmează ploi, mizeria de pe fundul barajului a fost absorbită în rețelele care furnizează apă pentru toate necesitățile - personale, umane și industriale.

S-a produs un efect de turbionare, deci apă murdară. S-a pus problema de către doamna de la USR, doamna Buzoianu, să se dea oamenilor în loc de apă menajeră această apă murdară. Cei de acolo au spus: „Nu se poate. Noi nu ne asumăm răspunderea să le dăm apă murdară oamenilor fiindcă se pot îmbolnăvi”. Măcar bine că i-a ascultat în ultimul ceas.

Omul folosește apa aia pentru a găti și e total improprie. Mai mult, ieri erau 72 de ore, acum și-au dat seama că e nevoie de 5 zile, nu de 3 zile, ca să poată să curețe apa, să furnizeze apă potabilă oamenilor.

Pur și simplu, o decizie proastă. Când pui astfel de oameni fără nicio experiență, habarniști în poziții cheie, să nu ne mirăm că se întâmplă așa ceva”, a spus Bogdan Chirieac.

Miniștrii USR, sursă continuă de haos

Bogdan Chirieac a criticat activitatea miniștrilor USR și a explicat că, acolo unde sunt ei, apar constant crize și probleme majore.

„Știm povestea de la Apărare, știm catastrofa de la Ministerul de Externe - doamna Țoiu care aduce grave prejudicii politicii externe a țării noastre, știm ce se întâmplă cu domnul Miruță, incompatibilitate, nenorociri, plus alte decizii intens contestabile, șantiere navale și alte lucruri de genul ăsta. Acum e și doamna Buzoianu... Unde se dorește să se ajungă?

La Apărare e război, la Externe e război, la Economie e război, la Mediu e război. Băi, frate, dar numai războaie unde sunt miniștrii USR?”, a spus Bogdan Chirieac.

Bogdan Chirieac a afirmat ironic că toți sunt de vină, inclusiv el, moderatoarea emisiunii și invitații din studio, mai puțin ministra Diana Buzoianu, care nu are nicio vină pentru că „nu a fost informată”.

„Din punctul meu de vedere este de vină absolut oricine, absolut oricine, și dumneavoastră aici de față, cu doamna Crețulescu în frunte, și cu mine, suntem de vină, dar nu este de vină doamna Buzoianu fiindcă dânsa nu a fost informată. Nu ești informat, nu ești de vină. Clar!”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.