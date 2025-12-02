Mircea Badea, critic la adresa lui Călin Georgescu după ultima sa mișcare

Susținătorii lui Călin Georgescu s-au îmbrâncit cu jandarmii și au rupt cordonul de siguranță, forțând intrarea în Catedrala Reîntregirii, unde fostul candidat la prezidențiale a fost întâmpinat de câteva femei și copii, veniți din alte zone ale țării, cu buchete de flori.

Călin Georgescu le-a vorbit celor prezenți despre semnificația Zilei Naționale și despre nevoia de a simți la fel în fiecare zi.

„1 Decembrie 1918 este reîntregirea ființei noastre și nu doar o simplă rectificare administrativă a unei nedreptăți istorice. România nu trebuie să fie doar simplă geografie, ci să devină din nou o istorie vie. Astăzi, 1 decembrie 2025, nu simt bucurie, ci durere. Sunt cutremurat să văd că oamenii așteaptă să bifeze o anumită zi. În fiecare zi, în fapt, ar trebuie să fie Ziua Națională. Sufletul și sufletul românesc în mod special nu este de vânzare. Suntem datori să păstrăm vie clipa când națiunea română a stat dreaptă în fața istoriei. Trebuie să ne luăm soarta în mâini și să înțelegem, odată pentru totdeauna, că fără Iisus Hristos nu putem face nimic. Luptați să deveniți conștienți, lăsați nădejdea să ardă în voi zi de zi, nu doar de Ziua Națională”, a spus Georgescu.

Mircea Badea a comentat acest subiect

Mircea Badea a comentat apariția publică a lui Călin Georgescu de la Alba Iulia.

„După părerea mea, Călin Georgescu a avut o idee foarte proastă prin ce a făcut la Alba Iulia. Nu a fost o mișcare benefică pentru domnia sa. Nu a fost foarte multă lume, ceea ce pentru statuia, mediatic vorbind, pe care și-a creat-o Călin Georgescu, e un pic dezastruos. Nu a fost foarte multă lume, iar discursul său - eu nerezonând cu discursurile sale - a fost cel mai slab de până acum. Nu s-a generat emoția, nu s-a generat entuziasmul, n-a livrat. Cred că nu a fost o idee rentabilă pentru Călin Georgescu”, a zis Mircea Badea la emisiunea În gura presei.

Călin Georgescu a fost întâmpinat de două femei în costume naționale, cu pâine și sare, și și-a făcut cu greu drum prin mulțimea care îl aștepta la Monumentul Unirii de pe Platoul Romanilor.

Susținătorii lui au scandat „Călin Georgescu este președinte!”, „Uniți, cu toți, să scăpăm de hoți!”, „Călin, te iubim!”, „Uniți, luptăm, țara apărăm!”.

